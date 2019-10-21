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Диетолог развеяла мифы о пользе воды 

Рамблер 3 часа назад
Популярные мифы о питье воды развеяла диетолог из Германии Аня Крумбе. Она сообщила, что представление о том, что в день надо обязательно выпивать 2 — 2,5 литра воды неверное, потому что не учитывает жидкость, поступающую в организм вместе с едой. С учетом же этой жидкости в день достаточно выпивать 1 — 1,5 литра воды, остальное пойдет не на пользу, а во вред организму. Лишняя жидкость вымывает из организма натрий и вызывает постоянное чувство жажды (парадоксальным образом). Кроме того, избыточное питье приводит к дополнительной нагрузке на сердце и почки, способствует появлению отеков.
Другой миф о воде, оказавшийся неправдой — мнение о том, что во время обеда не надо запивать блюда водой, потому что это помешает пищеварению. Если хочется запивать, то можно запивать, сообщила диетолог: концентрация желудочного сока так сильна, что нарушить пищеварительный процесс стакан воды не сможет.
Диетолог также сказала, что ориентироваться в плане питья следует не на чувство жажды, а на цвет мочи. Выпить стакан воды маленькими глотками нужно, если он приобрел темно-желтый оттенок.
Миф о том, что два стакана воды с утра натощак помогают похудеть, диетолог также назвала не соответствующим действительности. Вода с утра стимулирует пищеварение и компенсирует потери жидкости ночью, но и только.
Ранее "Рамблер" писал о самых вредных сочетаниях продуктов.
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