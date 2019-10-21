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Как правильно приготовить пюре: 6 практических советов 

SM News 2 часа назад
Как правильно приготовить пюре
Фото: SM News
Все в детстве обожали картофельное пюре. Этот классический гарнир знаком нам с ранних лет, но есть ли какой-то особый секрет его приготовления? Однозначно, да! Только на первый взгляд блюдо кажется очень простым в приготовлении, однако это не совсем так. Чтобы пюре получилось мягким, нежным и воздушным, нужно знать несколько советов, о которых мы расскажем далее.

Тщательно мойте картофель

Пожалуй, это самый очевидный совет, но некоторые чистят картофель грязным. Предварительно его нужно тщательно промыть. Вы не только избавитесь от налипшей грязи, но и от бактерий, которые обитают в почве. Да и согласитесь, что чистить мытый картофель намного приятнее, чем грязный.

Во время приготовления используйте несколько видов картофеля

Существует огромное количество видов картофеля. Все они выглядят примерно одинаково, но зато могут значительно отличаться по вкусовым качествам. Например, крахмальные сорта придают картофелю нежность и воздушность, а восковой картофель отлично подчеркивает вкусовые качества. При использовании только одного вида картофеля есть большая вероятность, что после приготовления он станет либо слишком вязким, либо пресным.

Не стоит предварительно нагревать воду

Если вы бросите картофель в кипящую воду, то через некоторое количество времени он сварится снаружи, но при этом внутри еще будет очень сырым. Чтобы избежать это неприятности, действуйте ровно наоборот. Возьмите кастрюлю, налейте в нее холодную воду, положите картофель и включите конфорку. После приготовления можете сделать пюре, оно точно получится легким и вкусным.

Следите за температурой

Картофель — очень требовательный к себе продукт. Если готовить его еще в бурлящей воде, то он может развалиться. Лучше выставить конфорку на маленький огонь. Картофель будет готовиться медленнее, но зато это гарантирует сохранность клубней.

Хорошо просушите картофель

Хотите получить вкусное и нежное пюре? Тогда после варки картофеля сразу же слейте воду. Если клубни полежат в горячей воде некоторое время, то в дальнейшем это отразится на вкусовых качествах картофеля. Обсушите картофель и только потом приступайте к приготовлению пюре.

Добавьте в пюре теплое молоко

Чтобы повысить вкусовые качества картофеля, добавьте в него молоко. Важное замечание — ни в коем случае не добавляйте молоко из холодильника. Поставьте его на несколько секунд в микроволновку, чтобы оно нагрелось. Картофель станет «пушистым» и будет намного вкуснее.
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