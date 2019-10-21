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Зелень, о вреде которой многие не догадываются 

express-novosti.ru 8 часов назад
Какая зелень вредит здоровью
Фото: express-novosti.ru
В осенний период, когда опасность подхватить простуду резко повышается, многие стараются как можно чаще радовать себя свежими овощами, фруктами и, конечно же, зеленью. Но оказывается, что далеко не вся зелень одинаково полезна для организма человека. Корреспонденты ИА «Экспресс-Новости» расскажут о вреде некоторых видов зелени.

Шпинат

Шпинат очень распространен и любим многими приверженцами здорового питания. В нем действительно немало полезных веществ, включая витамины, каротиноиды, калий, магний и многое другое. Его рекомендуют людям с сахарным диабетом, панкреатитом, гастритом и подагрой. Однако в некоторых случаях шпинат может оказать здоровью человека больше вреда, чем пользы. Например, шпинат будет вреден аллергикам с непереносимостью растений, людям с камнями в почках и риском развития мочекаменной болезни. Противопоказан шпинат тем, кто имеет проблемы со свертываемостью крови, и людям с синдромом раздраженного кишечника. Отказываться от употребления шпината приходится и людям с заболеваниями щитовидной железы, артритом и астмой.

Руккола

В рукколе имеется огромная масса полезных веществ, включая 5 видов витаминов, минералы, бета-каротин, фитостеролы, жирные кислоты, глюкозинолаты и другое. Она ускоряет метаболические процессы, нормализует работу нервной системы, укрепляет иммунную систему, предупреждает развитие злокачественных образований и даже повышает потенцию. Но здоровью некоторых людей руккола все же может нанести вред. Это те, кто страдает от гастрита, подагры, патологий печени, мочекаменной болезни, колита и индивидуальной непереносимости некоторых видов растений. Кроме того, употреблять рукколу нужно в умеренных количествах — не более 2-х порций в неделю.

Укроп

Люди употребляют в пищу укроп уже несколько тысяч лет. Он используется в кухнях большинства стран мира. Его экстракты находят применение не только в кулинарии, но и в медицине, а также в косметологии. В укропе имеется множество витаминов, минералов, бета-каротин, токоферол и иные полезные вещества. Однако, несмотря на столь потрясающий набор полезных веществ в составе укропа, употреблять его бездумно и в любых порциях нельзя. Так, крайне не рекомендуется питаться укропом людям с пониженным давлением. Употребление этого растения только усугубит их ситуацию и поспособствует возникновению обморочных состояний. Также у некоторых людей может иметься аллергия на укроп.
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