5 видов молока, которым можно заменить коровье

5 видов растительного молока, которым можно заменить коровье

Для одних это просто модный тренд, а для других найти альтернативу коровьему молоку — жизненная необходимость.

Специально для читателей «Летидора» Леонид Элькин , врач высшей категории, хирург, врач интегральной медицины, автор собственной методики коррекции веса, составил гид по растительному молоку.

Когда ребенок появляется на свет, он питается молоком матери, которое очень хорошо усваивается. Это естественный процесс.

Однако со временем человек теряет способность усваивать молочный сахар (лактозу).

Причина в том, что с возрастом в нашем организме вырабатывается недостаточно фермента — лактазы, которая и расщепляет лактозу.

В организме ребенка этого фермента много, что и позволяет ему усваивать молоко матери со всеми питательными веществами.

На помощь взрослому организму приходит растительное молоко, разновидностей которого множество.

Рассмотрим самые распространенные виды.

Соевое молоко

Оно часто содержит загуститель или растительные масла. Производители добавляют их для того, чтобы улучшить вкус продукта.

На вкус соевое молоко напоминает бобы.

Что касается состава, то по количеству белков, жиров и углеводов оно максимально похоже на коровье. Поэтому оно и нравится многим людям.

Однако нужно понимать, что при многих заболеваниях, особенно щитовидной железы, соя и продукты сои запрещены.

Еще один важный момент, касающийся соевых продуктов, — они очень аллергенные.

Кокосовое молоко

Оно бывает двух видов — более кремовое густое и более жидкое. Его вполне можно делать самостоятельно, смешав стружку кокоса и воду.

Как правило, в России отдают предпочтение более густому кокосовому молоку зарубежных производителей. Его любят добавлять в выпечку и-за его сладкого вкуса и небольшого количества калорий.

Овсяное молоко

По сути это смесь овсяных хлопьев и воды. У этого молока ярко-выраженный вкус и сладость.

Правда, нужно учитывать, что часто в него добавляют растительные масла и соль.

У этого молока хорошая сочетаемость с капучино.

Миндальное молоко

Из всех растительных вариантов оно считается одним из лучших. Миндальное молоко имеет кремовую текстуру, приятный вкус и небольшое количество сахара и калорий.

Однако многие производители добавляют сахар, поэтому при покупке молока нужно обращать внимание на состав.

Рисовое молоко

Рисовое молоко относится к диетическим продуктам при условии, что в состав не входит сахар. Такой продукт замедляет старение, восстанавливает эластичность кожи, восстанавливает метаболизм, хорошо действует на желудочно-кишечный тракт и нормализует уровень холестерина.

Так же, как и кокосовое, рисовое молоко можно использовать при похудении, поскольку содержание жира в нем очень небольшое.

Одновременно рисовое молоко облегчает процессы пищеварения. Поэтому в разгрузочные дни добавляйте его в свой рацион.

Помимо этого продукт благоприятно действует на кожу, поскольку стимулирует выработку коллагена.

Альтернатив коровьего молока с каждым годом становится все больше. Если выделить наиболее полезные для организма, то я бы остановился на двух вариантах — кокосовом и миндальном.

Можно ли пить растительное молоко детям и беременным

Детям и беременным эти виды молока можно пить, правда при соблюдении нормы приема. Однозначно, его количество должно быть ограничено. Что касается беременных, нужно посоветоваться с акушером-гинекологом.

Во время беременности нежелательно пить соевое и рисовое молоко.

Соевое — из-за, что оно может вызывать аллергию. А в рисовом молоке по непонятным причинам содержится мышьяк. Если человек употребляет до стакана в день, то опасности для здоровья оно не представляет.