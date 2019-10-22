Россиянам сообщили о резком повышении цен на гречку

Российские поставщики гречневой крупы оповестили торговые сети о том, что стоимость популярного продукта резко возрастет. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителей пяти крупных розничных сетей.

Такую информацию, в частности, получили представители «Ашана» и «Ленты». Причем ожидается рост цены на культуру на 20-25 процентов. В сети «Командор» и вовсе сообщили, что стоимость фасованной продукции может возрасти на 50%.

Основная причина такоо резкого подорожания гречки заключается в росте цен на сырье от поставщиков, который начался еще в июле. А это стало следствием того, что в предыдущие годы под посевы гречки выделялось меньше площадей из-за падения цен на крупу.

Некоторые поставщики и вовсе не продают старую продукцию в ожидании повышения цен. В результате на рынке уже образовался дефицит крупы, считает директор отраслевого объединения «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков