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Россиянам сообщили о резком повышении цен на гречку 

Рамблер 3 часа назад
Российские поставщики гречневой крупы оповестили торговые сети о том, что стоимость популярного продукта резко возрастет. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителей пяти крупных розничных сетей.
Такую информацию, в частности, получили представители «Ашана» и «Ленты». Причем ожидается рост цены на культуру на 20-25 процентов. В сети «Командор» и вовсе сообщили, что стоимость фасованной продукции может возрасти на 50%.
Основная причина такоо резкого подорожания гречки заключается в росте цен на сырье от поставщиков, который начался еще в июле. А это стало следствием того, что в предыдущие годы под посевы гречки выделялось меньше площадей из-за падения цен на крупу.
Некоторые поставщики и вовсе не продают старую продукцию в ожидании повышения цен. В результате на рынке уже образовался дефицит крупы, считает директор отраслевого объединения «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Интересно, что по данным Росстата цена на гречку в сентябре выросла на 6,4% по сравнению с началом года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Росконтроль назвал опаное российское молоко.
Женский форум25
Еда , Видео , Дмитрий Востриков , Росстат , Ашан
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