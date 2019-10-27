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Чем опасен бутерброд с сыром 

Рамблер 3 часа назад
Чем опасен бутерброд с сыром
Фото: depositphotos.com
В июне ученые Высшей школы здравоохранения при Гарварском университете провели исследование самого популярного сочетания — сыра и хлеба. Они выяснили, почему бутерброды с сыром могут быть очень опасны для здоровья. "Рамблер" рассказывает, что с ними не так.

Влияние на гормоны

В сыр и хлеб добавляют пропионат — вещество, которое предотвращает появление плесени. Он вмешивается в работу эндокринной системы, разрушает ее и способствует возникновению заболеваний. В рамках эксперимента лабораторным мышам давали сыр на протяжении ста дней. У них увеличился вес и развился сахарный диабет второго типа. Пропионат вызывает цепочку сложных реакций в обмене веществ и в результате в организме образуется устойчивость к инсулину.

Как распознать

Пропионат активно используют в пищевой промышленности. Его добавляют в сыр и хлеб для консервации. Благодаря этому веществу увеличивается срок хранения продуктов. Традиционно эта добавка считалась безопасной, но последние исследования доказывают обратное.
С учетом того, сколько хранятся современные продукты, можно предположить, что пропионата там очень много. Добросовестные производители указывают наличие добавки на этикетке, но оно часто встречается и в других вариациях: Е280 пропионовая кислота Е281 пропионат натрия, Е282 пропионат кальция, Е283 пропионат калия.
Вещество можно найти как в хлебе, так и в твердых и мягких сырах. Иногда его могут добавлять, но в некоторых случаях он образуется в результате брожения при созревании сыров. Пропионат есть во всех сырах, где можно найти "дырочки". При пропионово-кислом брожение выделяются пузырьки газа, которые и образуют эти полости.
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Теги:
Еда
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