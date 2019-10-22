7 продуктов, замедляющих процесс старения

Пока мы с вами гадаем, время работает против нас. Давайте вместе воспользуемся продуктами, которые могут замедлить столь неизбежный процесс для каждого, а самое главное, что все, что нам нужно-это сходить в близлежащий супермаркет!

1. Помидоры

Помидоры содержат много ликопина и каротиноидов. Для людей полезны тем, что являются незаменимыми помощниками в защите кожи от солнечных ожогов. Регулярное употребление способствует антистарению, насыщая наш организм антиоксидантами. Можно кушать как в сыром виде, так и после тепловой обработки. Но учтите, что тепловая обработка помидоров увеличивает в пять раз содержание ликопина! Помидоры помогут уменьшить вероятность возникновения болезней сердца и снизить риск инсульта. Если хотите укрепить кровеносные сосуды или понизить уровень холестерина, то кушайте на здоровье.

2. Жирные сорта рыбы

Скумбрия, лосось, семга, сельдь, сардина — эти сорта рыб полны омега-3 и диметиламиноэталоном. Не зря омегу-3, согласно различным исследованиям, рекомендуют в качестве витамина красоты. Даже для профилактики. Полиненасыщенные жирные кислоты способствуют поддержанию здорового, ухоженного состояния кожи и предупреждают раннее появление морщин; улучшают внешний вид волос и ногтей, важны для здоровья костей.

Диметиламиноэтанол положительно влияет на память и настроение. В рацион необходимо включать рыбу или хотя бы принимать рыбий жир.

3. Какао и шоколад

Да, баловать себя тоже надо, и желательно делать это правильно. Какао и шоколад содержат флавоноиды, которые обладают противовоспалительным действием и борятся со свободными радикалами, которые преждевременно нас старят.

Помимо противовоспалительного эффекта какао активирует выработку сератонина, от которого улучшается настроение и хочется вершить великие дела. Поэтому девушки, которым жестоко разбили сердце, перестают плакать в подушку и приступают к более приятному душе занятию-поеданию шоколадок. Главное, чтобы память время от времени подавала им сигнал, что пора остановиться, ведь так и с фигурой легко распрощаться, не то что с бывшим. Молочный шоколад скорее враг. Делайте выбор в пользу какао с содержанием не менее 70-85%.

4. Петрушка

Казалось бы, простой и один из самых доступных продуктов. Кушай-не хочу. Петрушка обладает противовоспалительным действием, содержит большое количество антиоксидантов. также способствует очистке крови и выработке глутатиона. Вот именно последний является основным ключом к молодости и упругости тела. Богата Витамином С. Болезнетворные бактерии и отеки покинут вас надолго, если сделаете петрушку частым гостем своей овощной тарелки.

5. Лимон

При упоминании лимона невольно начинает вырабатываться слюна и сразу ощущается привкус кислого в ротовой полости. Как же без этого? Лимон-виновник "кислой мины". Но это всего лишь одна из его особенностей, в остальном же, конечно, плюсы. Природный антиоксидант, очень полезный для нашего организма, первоочередно в осенне-зимний период. Лимоны-цитрусовые, богатые витамином С; незаменимые помощники в борьбе с вирусами. Лимон сделает вас стройнее. Естественно, глупо рассчитывать только на один ингредиент, продолжаю есть за троих, но употребление лимона уменьшит отечность, выведет лишнюю жидкость и поможет быстрее избавиться от ненавистных килограммов, ускоряя метаболизм и наполняя вас энергией. Аромат лимона снижает уровень стресса, усталости и способствует здоровому сну, а как известно издавна, сон— молодость и свежесть кожи.

6. Свёкла

В детстве многие из вас не любили этот овощ и часто не доедали его в салатах в садике. Уже во взрослом возрасте приоритеты между вкусным и полезным разительно меняются. Свёкла отличается богатым содержанием фосфора, цинка, железа и витаминов группы B. Этот продукт не является калорийным, хорошо усваивается. При термической обработке из нее выходят кислоты и нитраты, раздражающие желудок, следовательно, вареный и печеный овощ так же полезен, как и сырой.

7. Сливочное масло

Вот в этом случае надо быть бдительным: тщательно изучайте состав продукта, который берете с полки магазина, потому как имеется ввиду масло качественного и ответственного за свой товар производителя. Химический состав пользы не принесет, в худшем случае еще и навредит. Масло богато полезными жирами, дающими противовоспалительный эффект, поддерживая и помогая иммунной системе. Благоприятное влияние масло оказывает на кожу, мозг и нервную систему, кроме того способствует правильному усвоению кальция, но при пастеризации свойства утрачиваются. При разумном употреблении омолаживает эпидермис и глубоко питает.

Не стоит забывать, что каждый из нас индивидуален. Обязательно не поленитесь проконсультироваться с опытным специалистом, если все же доля сомнения присутствует при выборе того или иного продукта.