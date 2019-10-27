Диетолог рассказала, можно ли ужинать после шести

Диетолог рассказала, можно ли ужинать после 18:00

Идея о том, что нельзя есть после 18:00 — лишь очередной миф о питании, рассказала "Газете.Ru" диетолог Елена Мотова, автор книги "Мой лучший друг — желудок. Еда для умных людей".

"Я не знаю, откуда взялся такой миф. Сейчас он еще и развился, у него появились вариации вроде: углеводы после 14:00 нельзя, фрукты только в первой половине дня, белковые продукты ешьте на ужин. Проблема в том, что это транслируется из каждого утюга. И начинает казаться, что это абсолютно общепринятые вещи — так делают все, об этом пишут везде, в каждом журнале, в каждой газете, в каждом блоге",

— говорит она.

Четких правил, регламентирующих, во сколько есть, не существует, подчеркивает Мотова. Режим питания должен быть гибким и подстраиваться под образ жизни каждого человека. В этом вопросе стоит доверять лишь специалистам по питанию и международным рекомендациям. Строгие же ограничения лишь способствуют нездоровому питанию и перееданию.