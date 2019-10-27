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Названа неожиданная польза картофельного пюре 

Lenta.ru + ещё 2 43 минуты назад
Названа неожиданная польза картофельного пюре
Фото: Lenta.ru
Картофельное пюре оказывает такое же действие, как и углеводный гель, который спортсмены употребляют для поддержания глюкозы в крови и повышения работоспособности. К такому выводу пришли ученые из американского Университета штата Иллинойс, сообщается на сайте учебного заведения.
«Картофель является многообещающей альтернативой для спортсменов, потому что он представляет собой экономически выгодный, богатый питательными веществами и цельный источник углеводов»,
— заявили специалисты.
В эксперименте принимали участие 12 человек, которые за неделю проезжали на велосипеде примерно 165 миль (267 километров). Их случайным образом поделили на три группы. Участники одной из них во время тренировки принимали только воду, второй — углеводный гель, а третьей — картофельное пюре. На протяжении эксперимента ученые измеряли уровень глюкозы в крови участников, температуру тела, интенсивность упражнений, опорожнение желудка и желудочно-кишечные симптомы.
Исследование показало, производительность велосипедистов, которые употребляли углеродные гели, и спортсменов, получавших углеводы через картофельное пюре, оказалась значительно выше производительности участников эксперимента, принимавших только воду.
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Теги:
Еда , Другое
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