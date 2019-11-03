Чем нельзя перекусывать в течение дня

Чем нельзя перекусывать, если вы беспокоитесь о своей фигуре

Перекусы всегда должны быть полезными для организма. А если вы еще хотите сохранить фигуру, то к выбору продуктов нужно подходить разумно. «Рамблер» расскажет, что вам точно следует исключить из своих перекусов.

Выпечка

Вы удивитесь, но калорийность мучных изделий меньше, чем у шоколада — 300-400 ккал на 100 г.

Но обычно выпечка настолько вкусная, что за один раз ее съедают больше 100 г. По этой причине она и не подходит для перекусов.

Батончики

На злаковых батончиках указано, что их калорийность составляет менее 100 ккал.

Все вроде бы хорошо, но в их составе чаще всего содержатся патока, сахар и другие вредные ингредиенты. Поэтому от такого перекуса лучше всего отказаться.

Снеки

Очевидно, что чипсы, семечки, сухарики очень вредны не только для фигуры, но и для здоровья. К тому же, этот продукт не утоляет голод — пройдет час-полтора, и вы снова захотите есть.

Пусть в этих продуктах и не так много сахара, но в них содержатся трансжиры и канцерогены.

Шоколад

В одной шоколадной плитке содержится от 400 до 600 ккал, что превышает полноценный прием пищи.

И если вы думаете заменить обычный шоколад на тот, что на фруктозе, то советуем этого не делать — в его составе тоже есть сахар.

Йогурты

Все помнят рекламы со стройными девушками, которые рекламируют йогурты?

Спешим вас расстроить, в 500 мл йогурта около 250-350 ккал, когда оптимальная калорийность для перекуса — не более 200 ккал. Если вы все же хотите перекусить йогуртом, то советуем брать натуральный.