Есть ли в чайных пакетиках чай

Видео рассказывает о правильном выборе чая. На бегу, во время перекусов в офисе мы зачастую выбираем чай в пакетиках. Но содержимое пакетика сложно назвать настоящим чаем: туда помещают отходы вроде поломанных стеблей и остатков листьев. Для пакетированного чай используют продукцию из Шри-Ланки, Индии, Китая, Грузии, и лучше, если чай будет расфасован там же, а не привезён в Россию и обработан здесь. Что ещё нужно знать, покупая чай, расскажет ролик.