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Как тушёнка стала фаворитом в нашей стране 

Рамблер 40 минут назад
Видео рассказывает о тушёнке, продукте простом, но очень популярном в нашей стране. С тушёнкой прекрасно знакомы военнослужащие и любители походов, однако и те, кто никогда не был в армии и предпочитает не выбираться за город, тоже пробовали тушёнку. Известность тушёнка приобрела во время Великой Отечественной войны: её поставляли из США по ленд-лизу, и именно поэтому многие думают, что только тогда мы и узнали о консервированном мясе. На самом же деле история тушёнки куда длиннее.
Ранее «Рамблер» выяснил, какие продукты помогают бросить курить. 
Теги:
Еда , Видео
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