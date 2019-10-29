Как тушёнка стала фаворитом в нашей стране

Видео рассказывает о тушёнке, продукте простом, но очень популярном в нашей стране. С тушёнкой прекрасно знакомы военнослужащие и любители походов, однако и те, кто никогда не был в армии и предпочитает не выбираться за город, тоже пробовали тушёнку. Известность тушёнка приобрела во время Великой Отечественной войны: её поставляли из США по ленд-лизу, и именно поэтому многие думают, что только тогда мы и узнали о консервированном мясе. На самом же деле история тушёнки куда длиннее.