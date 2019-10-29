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Как маскируют следы гниения на куриных тушках 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте, на какие уловки идут производители и продавцы, чтобы всучить покупателям испорченный товар. Куриное мясо — один из самых покупаемых продуктов. Прилавки завалены упаковками с целыми тушками и отдельными частями, но не все они продаются. Часть остаётся, даже когда заканчивается срок годности, однако продавцам не хочется терять деньги, поэтому они умело маскируют следы порчи. Как распознать такой продукт и не купить некачественное мясо, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» выяснил, в каком случае макароны смертельно опасны. 
Теги:
Еда , Видео , Здоровье
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