Как маскируют следы гниения на куриных тушках

Смотрите видео и узнайте, на какие уловки идут производители и продавцы, чтобы всучить покупателям испорченный товар. Куриное мясо — один из самых покупаемых продуктов. Прилавки завалены упаковками с целыми тушками и отдельными частями, но не все они продаются. Часть остаётся, даже когда заканчивается срок годности, однако продавцам не хочется терять деньги, поэтому они умело маскируют следы порчи. Как распознать такой продукт и не купить некачественное мясо, расскажет ролик.