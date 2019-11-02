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Сколько на самом деле хранится мясо 

Рамблер 3 часа назад
Сколько на самом деле хранится мясо
Фото: depositphotos.com
Покупая мясо в супермаркете, мы слепо доверяемся указанному на упаковке сроку годности. Но существуют некоторые нормы хранения, которые иногда являются наиболее точными. "Рамблер" составил сборник таких шпаргалок.
Рассмотрим некоторые из продуктов, которые можно хранить как в приготовленном, так и в сыром виде.

Говядина

В готовом видео это мясо можно хранить 3-4 дня в холодильнике, в сыром — 3-5 дней. Если заморозить приготовленное блюдо из говядины, то оно может успешно храниться там от двух до шести месяцев. А в морозилке кусок сырой говядины спокойно может пролежать до года!

Курица

Приготовленное куриное мясо в холодильнике будет храниться 3-4 дня. В сыром виде всего 1-2 дня. В морозилке неприготовленная курица будет оставаться пригодной еще девять месяцев. А готовая — от двух до шести месяцев.

Лосось

Например, стейк из лосося или запеченый лосось в холодильнике простоит 3-4 дня. Сырой кусок рыбы — всего 1-2 дня. В морозилке же готовый лосось можно хранить от двух до четырех месяцев, а сырой — от полугода и до восьми месяцев.
По истечении указанных сроков годности эти продукты лучше не употреблять в пишу.
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Редактор:  Карина Андреева
Теги:
Еда
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