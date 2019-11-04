Существует ли на самом деле «рак картофеля» и опасны ли такие клубни

Так называемый "рак картофеля" — это грибковое заболевание, поражающее все растение, прежде всего клубни. "Рамблер" попытался разобраться, насколько опасно это заболевание и можно ли употреблять пораженные клубни в пищу.

"Рак" картофеля

Заболевание вызывается спорами гриба Synchytrium endobioticum. Эти споры отлично переносят морозы до минус 12С-15С (погибают при более низких температурах), могут ждать более 20 лет, пока подвернется благоприятный случай для прорастания, так что бороться с ними сложно. Зимуют они в почве и могут заразить картофель через почву или через зараженный семенной материал, если положить рядом больные и здоровые клубни, подготовленные под посадку. На картофеле болезнь проявляется в виде разрастания тканей с образованием наростов, похожих на цветную капусту или на раковую опухоль, почему заболевание и получило такое название. Размер наростов — от нескольких миллиметров до 10 см. При поражении подземных частей наросты сначала белые или розоватые, темнеющие с возрастом. В воздушной части растения наросты имеют заленый цвет из-за образования хлорофилла. Чтобы бороться с "раком" картофеля, надо визуально осматривать клубни, уничтожать пораженные растения и не сажать картофель на участках, зараженных вредным грибком.

Вред для человека

Официально больная "раком" картошка вредной для человека в СССР не признавалась, и Россия продолжает эту традицию. На государственном уровне нет запрета на продажу зараженных клубней в торговых сетях, хотя "рак" делает картофель плохо пригодным для хранения на овощных базах и складах — такой картофель гниет и портится быстрее здорового. Тем не менее, большинство людей старается воздерживаться от употребления подобного картофеля в пищу.

Происхождение

В СССР зараженный Synchytrium endobioticum картофель попал в годы Второй мировой войны из Германии. После он распространился примерно в половине регионов страны.