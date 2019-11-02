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Минздрав установил норму потребления соли 

Lenta.ru + ещё 23 2 часа назад
Минздрав установил норму потребления соли
Фото: Василий Батанов / РИА Новости
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова установила рекомендованную суточную норму потребления соли для жителей страны. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил заместитель министра Олег Салагай в своем Telegram-канале.
Изменения были внесены в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. По словам Салагая, теперь российские нормы будут соответствовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Напомню, что ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы»,
— отметил замминистра.
Он пояснил, что речь идет не о соли, которую россияне добавляют непосредственно при приготовлении пищи, а об общем количестве, поступающем с едой. По его словам, чрезмерное употребление соли приводит к повышенному артериальному давлению, что в свою очередь увеличивает риск развития инфаркта или инсульта.
Чтобы сократить количество употребляемой соли, Салагай посоветовал россиянам не использовать ее при готовке, убрать солонки со стола, отказаться от соленых закусок и соусов, а также стараться покупать продукты с низким содержанием соли.
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Теги:
Еда , Олег Салагай , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , ВОЗ
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