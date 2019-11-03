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Россиянам назвали укрепляющие иммунитет продукты 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Россиянам назвали укрепляющие иммунитет продукты
Фото: Lenta.ru
Россиянам рассказали о продуктах, укрепляющих иммунитет в условиях перепадов температур осенью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на диетологов.
По словам экспертов, положительнее всего на здоровье россиян сказываются витамины, в частности витамин С. «Если мы этот уровень витамина поддерживаем, то с меньшей вероятностью можем заболеть простудными заболеваниями. Поэтому ягоды и фрукты», — отметил врач-диетолог Сергей Обложко, добавив, что эти продукты хороши как в свежем, так и в размороженном виде. При этом, вопреки распространенному заблуждению, больше всего витамина С не в цитрусовых, а в квашеной капусте и болгарском перце.
Врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева подчеркнула, что для восполнения уровня витамина С стоит обратить внимание на темно-зеленые овощи и зелень — шпинат, петрушку, брокколи и перец. По ее мнению, для иммунитета также полезен бета-каротин, который содержится в овощах ярких цветов, однако для получения достаточного количества вещества, продукты необходимо употреблять сырыми или несильно обработанными термическими.
Кроме того, россиянам рекомендовали обращать внимание на продукты с содержанием витамина Е, который содержится в составе орехов, растительных масел, в составе авокадо, в цельнозерновом хлебе. Очень эффективны для повышения иммунитета продукты, содержащие цинк — орехи и морепродукты. Пользу для организма приносит и еда, содержащая много белка — он строит иммуноглобулины, поддерживает те клетки, которые обеспечивают защиту организма. Специалисты советуют включить в рацион рыбу, белое мясо птицы, говядину, телятину и мясо кролика.
В октябре сообщалось, что популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными. Врач-диетолог отговорила россиян от сочетания какао или отрубей с молоком, белого хлеба с джемом, а также пиццы с газировкой.
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Теги:
Еда , Маргарита Королева , РИА Новости
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