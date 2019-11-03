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Названы ухудшающие настроение продукты 

Газета.Ru + ещё 14 3 часа назад
Названы ухудшающие настроение продукты
Фото: Газета.Ru
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении. Об этом она рассказала корреспонденту издания "Вечерня Москва".
Так, первым противопоказанным продуктом при хандре она назвала алкоголь, так как спиртное сначала повышает настроение, но потом наступает интоксикация и обезвоживание, в результате чего самочувствие и настроение падают.
Следующий продукт, по словам врача, сладкое. Она объяснила это тем, что при употреблении сладкого уровень глюкозы резко повышается, однако спустя время так же резко падает. Из-за чего легкую эйфорию сменят усталость и раздражительность.
Соломатина также предостерегла от желания "полакомиться солененьким", к которому относятся копчености. Вначале человек бодрится, но затем соль связывает жидкость, кровообращение ухудшается, и наступает упадок сил.
А вот улучшат настроение бананы, помидоры, цитрусовые, морковь, темный шоколад, орехи, йогурты, овсянка, паста с морепродуктами, а также жирная рыба.
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Теги:
Еда , Елена Соломатина
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