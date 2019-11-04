В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать торты и пирожные

Эксперты Роспотребнадзора объяснили, что нужно учитывать при выборе пирожных и тортов. С правилами можно ознакомиться на официальном сайте.

Во-первых, обратите внимание на состав кондитерского изделия. Если в нем присутствуют растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит производитель заменил натуральные компоненты ради продления срока годности и удешевления производства. Такие добавки не приносят никакой пользы здоровью и могут быть вредны.

Во-вторых, не забывайте о сроке изготовления и годности пирожных, указанных мелким шрифтом. При температуре от +2 до +6° пирожные и торты без крема хранятся не больше 3 суток, а с белковым и сливочным кремами или фруктовой начинкой — не больше 36 часов. Изделия с заварным кремом и взбитыми сливками — всего шесть часов.

В-третьих, при выборе десерта для чаепития лучше отдать предпочтение местным кондитерским фабрикам. Это снижает риск консервантов в составе, которые добавляют в изделия, предназначенные для длительной транспортировки.

В-четвертых, выпечка не должна быть слишком ломкой. Если такого печенья в коробке много, то приобретать их не стоит.

Кроме того, обратите внимание на повышенную температуру и влажность в магазине, плохую вентиляцию, неисправные холодильные полки. Изделия, которые хранятся в таких условиях, покупать не стоит.

К тому же кремовые пирожные должны быть в лотках с крышками, торты — в стандартной таре производителя.