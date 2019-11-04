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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать торты и пирожные 

Рамблер 54 минуты назад
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать торты
Фото: Pixabay
Эксперты Роспотребнадзора объяснили, что нужно учитывать при выборе пирожных и тортов. С правилами можно ознакомиться на официальном сайте.
Во-первых, обратите внимание на состав кондитерского изделия. Если в нем присутствуют растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит производитель заменил натуральные компоненты ради продления срока годности и удешевления производства. Такие добавки не приносят никакой пользы здоровью и могут быть вредны.
Во-вторых, не забывайте о сроке изготовления и годности пирожных, указанных мелким шрифтом. При температуре от +2 до +6° пирожные и торты без крема хранятся не больше 3 суток, а с белковым и сливочным кремами или фруктовой начинкой — не больше 36 часов. Изделия с заварным кремом и взбитыми сливками — всего шесть часов.
В-третьих, при выборе десерта для чаепития лучше отдать предпочтение местным кондитерским фабрикам. Это снижает риск консервантов в составе, которые добавляют в изделия, предназначенные для длительной транспортировки.
В-четвертых, выпечка не должна быть слишком ломкой. Если такого печенья в коробке много, то приобретать их не стоит.
Кроме того, обратите внимание на повышенную температуру и влажность в магазине, плохую вентиляцию, неисправные холодильные полки. Изделия, которые хранятся в таких условиях, покупать не стоит.
К тому же кремовые пирожные должны быть в лотках с крышками, торты — в стандартной таре производителя.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как правильно выбрать свежее мясо.
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Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Еда , Роспотребнадзор
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