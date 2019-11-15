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Съел и повеселел: 7 продуктов, которые поднимут настроение 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
7 продуктов, которые поднимут настроение
Фото: Harper’s Bazaar
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Бразильский орех

Этот продукт — один из лучших источников селена, недостаток которого ведет к депрессии, раздражительности, тревоге и усталости. Всего три ореха позволят вам восполнить дневную норму селена.

Овсянка

Низкий гликемический индекс позволяет назвать овес одним из лучших продуктов при плохом настроении. Эти злаки надолго обеспечат вас энергией и предотвратят скачки настроения. Полчашки овсянки с медом и орехами на завтрак — это лучший способ начать день.

Бананы

Эти плоды содержат триптофан, который в сочетании с витамином B6 повышает уровень серотонина. К тому же высокое содержание углеводов в бананах дает заряд бодрости и улучшает настроение. Так, бананы могут использоваться в лечении бессонницы, тревожности и депрессии.

Чечевица

Как и бананы, чечевица богата углеводами, что способствует выработке серотонина. Как результат, проходит тревожность. Этот продукт также стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращая скачки настроения. А железо в чечевице дает организму заряд энергии.
Стоит попробовать съедать по полчашки чечевицы в качестве гарнира или добавлять ее в супы.
Чтобы организму было легче переварить этот продукт, рекомендуется перед приготовлением замачивать чечевицу на несколько часов.

Устрицы

Эти моллюски содержат много цинка, необходимого для сохранения энергии и поддержания ментального здоровья. Устрицы также богаты аминокислотами, улучшающими работу мозга и поднимающими настроение. Двух устриц будет достаточно, чтобы восполнить почти 100% суточной нормы цинка.

Шпинат

Благодаря высокому содержанию витаминов группы B, недостаток которых приводит к депрессии и другим расстройствам, шпинат является отличным продуктом для улучшения настроения. Чашка приготовленного шпината содержит около 30% суточной нормы витаминов группы B, поэтому непременно стоит включить его в рацион. Готовить его можно по-разному. Начните с салатов и супов.

Темный шоколад

Не просто так нам кажется, что иногда шоколад — лучшее лекарство. Квадратик темного шоколада вызывает выброс эндорфинов и повышает уровень серотонина. Недавние исследования показывают, что уровень гормонов стресса у тех, кто ест шоколад, заметно ниже, чем у остальных. Рекомендуется съедать в день два квадратика темного шоколада (главное — удержаться и не съесть всю плитку сразу!).
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