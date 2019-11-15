Как сберечь семейный бюджет: полезные советы

Как сэкономить семейный бюджет: полезные советы

Покупка продуктов значительно растрачивает семейный бюджет. Чаще это бывает, если семья не маленькая, где любят себя побаловать вкусностями.

Необходимо составлять список продуктов

Нужно запланировать меню на неделю. Проверьте свои шкафы в кухне, холодильник, включите в список продукты, которых не хватает для приготовления.

Сравнивайте цены в супермаркетах

Иногда желательно походить по магазинам, чтобы купить что-то подешевле. Желательно заниматься покупками один раз в неделю, чтобы сэкономить свое время. По статистике, мелкие ежедневные покупки значительно растрачивают финансы.

Смотрите на нижние полки

Наиболее дорогие продукты размещаются на уровне глаз покупателей. На более нижних полках размещают чаще дешёвые товары. Не забывайте наклоняться, чтобы посмотреть на нижние полки. Специалисты рекомендуют магазин посещать на сытый желудок.

Не совершайте импульсивных покупок

Не приобретайте покупки, если они вам не нужны, но они дешёвые. Скидки создали, чтобы вводить людей в заблуждение для совершения больших покупок. Старайтесь не брать с собой детей в магазин, чтобы они много не просили.