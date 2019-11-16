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Названа причина нелюбви многих людей к брокколи 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Названа причина нелюбви многих людей к брокколи
Фото: Lenta.ru
Ученые из университета Кентукки (США) выяснили, почему некоторым людям брокколи и цветная капуста кажутся вкусными, а некоторые отмечают у блюд из них горький вкус. Свое наблюдение они представили Американской кардиологической ассоциации, сообщает «Российская газета».
За восприятие человеком вкуса горечи отвечает специальный ген TAS2R38, который кодирует белок в рецепторах языка. Если носитель обладает вариантом гена AVI, то он практически невосприимчив к горечи. В случае с вариантом гена PAV рецепторы крайне резко реагируют на горький вкус пищи. Обладатели обоих вариантов — AVI и PAV — по разному реагируют на каждый конкретный продукт.
Исследователи изучили образцы слюны 175 пациентов с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснилось, что те, кто генетически более восприимчив к горечи, реже употребляет овощи. Эти испытуемые признавались, что вкус брокколи и цветной капусты для них неприятен.
Данное наблюдение призвано облегчить жизнь людям, вынужденным сидеть на диете. Изучение генома позволит собрать для таких пациентов подходящий им рацион, уверены ученые.
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Теги:
Еда , "Российская газета"
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