Почему опасно готовить пищу на подсолнечном масле

Сегодня при приготовлении пищи используется большое разнообразие масел: арахисовое, горчичное, кукурузное, оливковое, подсолнечное, сафлоровое… В России самым распространенным является, безусловно, подсолнечное. По оценкам российских диетологов его используют до 70 процентов населения. Причем, если 20-30 лет назад в России для приготовления пищи хорошо шли свиной и говяжий жир, а также сливочное масло, то сегодня от них отказываются ради «здоровых» масел, не имеющих в своем составе холестерина.

Кардиолог, лидер движения за здоровое питание Асим Мальхотра, опираясь на последние научные исследования, признается: развернутая повсеместно пропаганда вреда сливочного масла и жирного молока оказалась несостоятельной. Как раз эти продукты являются хорошей профилактикой сердечных заболеваний и диабета второго типа, а вот, так называемые «полезные» растительные масла, напротив, убивают население планеты. Как тут не вспомнить Поля Брэгга, который в своей книге «Чудо голодания» говорил: «на сковородках жарится ваша смерть». Асим Мальхотра согласен с такой формулировкой, а в доказательство приводит результаты исследований, которые гласят, что подсолнечное, кукурузное и еще ряд растительных масел при нагревании легко преобразуются в токсичные альдегиды, способствующие развитию онкологических заболеваний.

Еще недавно считалось, что эти ядовитые вещества образуются только при нагревании масла до точки дымления (у подсолнечного она 225 градусов по шкале Цельсия). Профессор Университета Де Монтфорт в Лестере Мартин Грутвельд провел такой эксперимент: он взял у добровольцев остатки различных подсолнечных масел, на которых уже что-то жарили. Оказалось, чтобы «стать вредным», подсолнечному и кукурузному маслам достаточно просто хорошо разогреться и вступить в реакцию с кислородом. Уже на этом этапе они вырабатывают альдегиды и липидные пероксиды. Последние являются участниками свободнорадикальных реакций. Причем все эти вещества образуются и при комнатной температуре, но процесс происходит очень медленно. Если на растительном масле жарить пищу в течение двадцати минут, уровень альдегидов в 20 раз превысит максимально допустимый уровень который определен Всемирной организацией здравоохранения . Кстати, накапливание подобных токсинов в организме может привести к деменции.