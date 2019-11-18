Почему нельзя оставлять лавровый лист в супе

Редкое блюдо обходится без лаврового листа, бульоны, супы, рагу, гуляш, соусы, маринады немыслимы без этой специи. Но даже к такому, на первый взгляд, незатейливому делу, стоит подходить с умом. "Рамблер" разобрался в нюансах.

Лавр ценится за неповторимый аромат, который ему придают эфирные масла, содержащиеся в листьях. Кстати, профи рекомендуют сначала потереть листья друг о друга, чтобы ускорить выделение масел, а затем добавлять в блюдо. Благодаря веществам, входящим в состав, лавровый лист обладает антибактериальным и антисептическим эффектом. Иногда достаточно пожевать один листочек, чтобы, например, ускорить заживление стоматита или избавиться от неприятного запаха изо рта.

Вместе с эфирными маслами в лавровом листе содержатся горечи и дубильные вещества. К счастью, при варке сначала выделяются более летучие эфиры и лишь затем остальные. Опытные кулинары рекомендуют добавлять лаврушку за 5 минут до готовности в первые блюда, и за 10 минут — во вторые. А после непременно вынимать, чтобы избежать появления горечи.