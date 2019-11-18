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Почему нельзя оставлять лавровый лист в супе 

Рамблер 5 часов назад
Почему нельзя оставлять лавровый лист в супе
Фото: depositphotos.com
Редкое блюдо обходится без лаврового листа, бульоны, супы, рагу, гуляш, соусы, маринады немыслимы без этой специи. Но даже к такому, на первый взгляд, незатейливому делу, стоит подходить с умом. "Рамблер" разобрался в нюансах.
Лавр ценится за неповторимый аромат, который ему придают эфирные масла, содержащиеся в листьях. Кстати, профи рекомендуют сначала потереть листья друг о друга, чтобы ускорить выделение масел, а затем добавлять в блюдо. Благодаря веществам, входящим в состав, лавровый лист обладает антибактериальным и антисептическим эффектом. Иногда достаточно пожевать один листочек, чтобы, например, ускорить заживление стоматита или избавиться от неприятного запаха изо рта.
Вместе с эфирными маслами в лавровом листе содержатся горечи и дубильные вещества. К счастью, при варке сначала выделяются более летучие эфиры и лишь затем остальные. Опытные кулинары рекомендуют добавлять лаврушку за 5 минут до готовности в первые блюда, и за 10 минут — во вторые. А после непременно вынимать, чтобы избежать появления горечи.
Кстати, автор знаменитой книги о вкусной и здоровой пище Вильям Похлебкин, советовал брать в два раза больше листьев, чем указано в рецепте, но вынимать, соответственно, раньше. Так, блюдо получит аромат эфирных масел и не станет горьким.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Еда , Вильям Похлебкин
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