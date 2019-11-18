Названа лучшая докторская колбаса

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование докторской колбасы популярных отечественных марок. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру». В тестировании приняла участие продукция брендов «Мираторг» , «Велком», «Окраина», «Заповедные продукты», «БахрушинЪ», «Микоян» и «Малаховский».

По ГОСТу, в составе докторской колбасы должна быть свинина, говядина, вода, куриные яйца или меланж, коровье молоко, сахар, соль и пряности (например, мускатный орех или кардамон), также допускается наличие аскорбиновой кислоты и фиксатора окраски — нитрита натрия. В некоторых образцах нашли ингредиенты, которых быть в составе не должно. Например, в «Заповедных продуктах» были выявлены мясо птицы, крахмалосодержащий компонент (пшеничная мука), каррагинан, шкурка птицы, а в образце «БахрушинЪ» эксперты нашли кукурузную муку, изолят соевого белка, животный белок.

По итогам проверки, к покупке рекомендована докторская колбаса марок «Мираторг», «Велком» и «Окраина».

В конце октября сообщалось, что в Челябинске в вареной колбасе «Бутербродная» нашли генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС). Общий объем продукции составил 285,6 килограмма.