Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как подобрать челку по форме лица
Как подобрать челку по форме лица
Красота
«Метаболизм меня не простит»
«Метаболизм меня не простит»
Звёзды
Психолог — о том, как избежать конфликтов в семье
Психолог — о том, как избежать конфликтов в семье
Психология
Как правильно ухаживать за руками зимой
Как правильно ухаживать за руками зимой
Красота

Пять секретов правильного питания: уникальный способ остаться вечно молодым 

РИА Новости 5 часов назад
Пять секретов: уникальный способ остаться вечно молодым
Фото: © Depositphotos / JulijaDM
Главное — не начать, а продолжить. Более того, сделать новшества привычкой. Именно так обеспечивается здоровье и долголетие с помощью грамотного рациона.
Ученые-диетологи свели воедино надежные способы поддерживать себя в прекрасной форме, быть бодрым, стройным и уверенным в себе человеком. Главное, соблюдать эти правила комплексно, выработав минимальную силу воли. Для миллионов жителей земли благие намерения правильно питаться слишком часто заканчиваются потерей интереса к этой теме по одной простой причине: нужна дисциплина и систематизированный образ жизни. И как раз с этим возникают главные проблемы: спонтанные порывы упорядочить и оздоровить собственное питание так же резко, как возникают, проходят. Запал оказывается краткосрочным.
Итак. Чтобы похудеть и сохранять отличную форму, отнюдь не следует травмировать свой организм радикальными изнурительными диетами, которые, вообще-то, опасны для здоровья. Надо отдавать предпочтение средиземноморской кухне, а не гамбургерам и прочим наггетсам из фастфуда, также как и жирным, высококалорийным продуктам.
А еще не стоит "перехватывать" на бегу: жевать нужно медленно. С чувством, с толком, с расстановкой. Если так делать, то можно насытиться относительно небольшим количеством пищи. Кроме того, обед, завтрак, условный полдник и ужин должны быть "по расписанию", как в той самой поговорке про войну. И между приемами пищи — никаких перекусов! Наконец, еда перед компьютером или телевизором — верный путь к ожирению и вообще потере контроля над питанием, весом и здоровьем.
Эти золотые правила диетологов, разумеется, нужно дополнить. А некоторые просто освежить в памяти: не наедаться на ночь и вставать из-за стола с легким чувством голода. Утро начинать с овсянки и фруктов, насыщенных клетчаткой, а также небольшого количества белка. Не обходить вниманием кисломолочные продукты в ограниченных количествах.
И соблюдать кислотно-щелочной баланс! Да-да, тот самый кислотно-щелочной баланс, который некогда широко эксплуатировался в рекламе одного очень известного товара и стал предметом многочисленных шуток, широкого народного творчества. А между тем это крайне важный принцип. Многие опасные болезни возникают от того, что организм "закисливается", ему не хватает щелочи.
В этом смысле чрезмерное употребление черного чая, сладостей, мучного, круп, яиц и мяса приводит к весьма негативным последствиям. Чтобы соблюдать тот самый баланс, который является ключом к богатырскому здоровью, необходимо пить зеленый чай и есть сельдерей, свеклу, морковь, морские водоросли, капусту. Кстати, и чеснок с лимоном тоже. Ведь это щелочные продукты, тогда как на обывательский взгляд иной раз воспринимаются как кислотные.
Так что правильное питание — это наука. Но при этом — не кибернетика. Ее довольно легко освоить. Ну а результат будет не теоретическим, а сугубо практическим. Причем личным.
Видео дня. Звезды, известные всего одним хитом
Последние новости
"Смех и грех": депутат Рады посмеялся над украинским флотом "Смех и грех": депутат Рады посмеялся над украинским флотом Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО
Женский форум2 
Теги:
Еда , Статьи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подобрать челку по форме лица
Как подобрать челку по форме лица
«Метаболизм меня не простит»
«Метаболизм меня не простит»
Психолог — о том, как избежать конфликтов в семье
Психолог — о том, как избежать конфликтов в семье
Как правильно ухаживать за руками зимой
Как правильно ухаживать за руками зимой 1
Диета Стриженовой: жирное и немного спиртного
Диета Стриженовой: жирное и немного спиртного
Видео
Опубликовано последнее видео Аллы Вербер
00:59
Опубликовано последнее видео Аллы Вербер
Звёзды
«Вылечить меня невозможно»
01:11
«Вылечить меня невозможно»
Звёзды
«Делает вид, что у него нет денег»
00:15
«Делает вид, что у него нет денег»
Звёзды
Руки-базуки натолкнули Малышеву на жуткое открытие
04:10
Руки-базуки натолкнули Малышеву на жуткое открытие
Звёзды
Что стало с исполнителем хита «Черные глаза»
05:57
Что стало с исполнителем хита «Черные глаза»
Звёзды
Мытье посуды продлевает жизнь
01:56
Мытье посуды продлевает жизнь
Здоровье Дом и сад
Как выглядели звезды, когда у них еще была шевелюра
01:41
Как выглядели звезды, когда у них еще была шевелюра
Звёзды
Галкин рассказал про «запрещенные» концерты
00:59
Галкин рассказал про «запрещенные» концерты
Звёзды
Как избавиться от моли навсегда
03:35
Как избавиться от моли навсегда
Дом и сад
Как выглядит темнокожий сын Ирины Понаровской
01:46
Как выглядит темнокожий сын Ирины Понаровской
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть