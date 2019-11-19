В Роскачестве рассказали, как выбрать вино

Роскачество в преддверии новогодних праздников составило рекомендации по выбору вина, советуя, в первую очередь, обращать внимание на его прозрачность и чистоту. Советы опубликованы на сайте организации.
Главные критерии при оценке внешнего вида напитка — прозрачность и чистота. Хлопья или какой-то другой осадок — повод усомниться в качестве продукта.
Хорошее вино должно обладать естественным здоровым цветом с блеском. Натуральный оттенок для белого сухого — светло-соломенный или бледно-золотистый. Если такой напиток напоминает осветленный яблочный сок, скорее всего, он окислен.
Красное вино может обладать очень широкой гаммой оттенков от бледного гранатового до насыщенного рубиново-вишневого и даже непрозрачно-красного с фиолетовым оттенком.
В букете вина выделяют несколько групп ароматов: цветочные, фруктовые, животные, растительные. Пороки напитка довольно легко выявить по запаху. Например, «мышиный» тон, оттенок цветной капусты, лука, вареной свеклы недвусмысленно говорят о «болезнях» винодельческого продукта, пояснили в Роскачестве.
Если во вкусе присутствует обжигающий оттенок, это свидетельствует о повышенном содержании «летучих кислот» — в первую очередь, уксусной.
Не стоит покупать алкоголь в интернете с доставкой, тем более в запрещенное время — велик риск приобрести контрафактный алкоголь.
«Крупные импортеры и сети имеют на своих сайтах интернет-витрины, где можно почитать о продукте, забронировать его для покупки непосредственно в магазине. Все, что привозит курьер домой — это алкоголь, происхождение которого неизвестно», — подчеркнули в Роскачестве.
Ценовая планка для качественного российского вина сейчас относительно невысока. Так, в топ-100 марок по версии «Винного гида России», составленного экспертами Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза, в этом году вошли вина с розничной ценой около 200 рублей. Однако таких вин на рынке не так много, поэтому в Роскачестве советуют ориентироваться на выбор экспертов.