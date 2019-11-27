Раскрыт вред чая для здоровья

Употребление чая стоит ограничить людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Ее цитирует газета «Аргументы и факты».

Она пояснила, что данный напиток может вызывать изжогу и раздражать слизистые пищеварительного тракта. Из-за этого свойства его стоит с осторожностью употреблять при повышенной кислотности желудка, добавила врач.

Также, по словам медика, крепко заваренный чай противопоказан при гипертонической болезни и атеросклерозе, так как в нем содержится кофеин. Кроме того, содержащийся в чае танин усиливает мозговую деятельность и может провоцировать бессонницу.

Из-за частого употребления зеленого чая в почках могут образовываться камни, так как он содержит большое количество оксалатов — солей щавелевой кислоты, объяснила эксперт.

Макиша посоветовала не употреблять чай с молоком людям, имеющим проблемы с желудком и кишечником, так как молоко вызывает брожение. Аллергикам стоит внимательнее относиться к выбору травяных напитков, заключила специалист.