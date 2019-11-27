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Зачем картошку для оливье варят в мундире 

Рамблер 2 часа назад
Чем ближе декабрь, тем чаще вспоминают о зимних праздниках. А оливье до сих пор остается самой популярной праздничной закуской. О тонкостях приготовления главного ингредиента салата — в статье «Рамблера».
У каждой хозяйки свои секреты приготовления любимого салата. Чтобы разнообразить вкус оливье некоторые добавляют дополнительные продукты. Но классический рецепт советского оливье включает картошку, яйца, морковь, горошек, соленые огурцы, колбасу и майонез. Впрочем, колбасу иногда заменяют мясом, а соленый огурец — свежим.
Картошку для салата варят в мундире, и чистят уже готовую. Казалось бы, гораздо проще сварить уже очищенный картофель и спокойно порезать кубиками. Тем более, что сырую картошку чистить гораздо проще. Но существует несколько нюансов.
Во-первых, картофель, сваренный в кожуре, более плотный по структуре, его легче нарезать аккуратными кубиками. Он не рассыпается и не превращается в кашу.
Во-вторых, очищенный картофель легко переварить и для резки он уже не подойдет.
В-третьих, картофель в мундире сохраняет больше витаминов, у него более богатый вкус.
Кроме того, такой салат дольше сохраняет свою свежесть. Картошка, сваренная без кожуры, быстрее заветривается, что отрицательно сказывается на всем салате.
Женский форум3 
Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Еда , Видео
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