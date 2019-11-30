Почему попкорн так полезен для здоровья

Что вы думаете о попкорне? Очень вкусно и очень вредно? Как выяснил "Рамблер, попкорн может превзойти по своим полезным качествам многие овощи и фрукты.

Так, оказалось что в зернах содержится большое количество антиоксидантов. Основные из них — полифенолы, которые борются с повреждениями клеток от свободных радикалов и защищают клетки от старения и окисления. Полифенолы также препятствуют развитию некоторых онкологических и сердечных заболеваний.

Следующая полезная составляющая этого лакомства — клетчатка. В попкорне ее очень много. А клетчатка, как известно, крайне благоприятно действует на пищеварительный тракт человека. Зерна также способствуют очищению кишечника и выводят канцерогены.

Кроме того, попкорн содержит углеводы, белки, витамины В1 и В2. Он улучшает обменные процессы в организме и даже способствует расщеплению жиров.

Вопреки ожиданиям, попкорн низкокалориен, а из-за большого объема он быстро заполняет желудок, утоляя чувство голода.

Не все так просто

Однако, все это касается "чистого" попкорна, а не того, что продают нам в кинотеатрах за немаленькие деньги. Там лакомство готовят с маслом, превращая его в очень калорийный и опасный продукт. Масло при нагревании образует токсичные вещества и, определенно, перекрывает все полезные свойства зерен.

Соленый попкорн задерживает водный баланс, а другие вкусовые добавки могут спровоцировать гастрит.