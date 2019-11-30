Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Я устала делить мужа со свекровью"
"Я устала делить мужа со свекровью"
Форум
В России появилась новая сексуальная ориентация
В России появилась новая сексуальная ориентация
Любовь
Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
Звёзды
Как визуализировать желания, чтобы они сбывались
Как визуализировать желания, чтобы они сбывались
Психология

Почему попкорн так полезен для здоровья 

Рамблер 4 часа назад
Что вы думаете о попкорне? Очень вкусно и очень вредно? Как выяснил "Рамблер, попкорн может превзойти по своим полезным качествам многие овощи и фрукты.
Так, оказалось что в зернах содержится большое количество антиоксидантов. Основные из них — полифенолы, которые борются с повреждениями клеток от свободных радикалов и защищают клетки от старения и окисления. Полифенолы также препятствуют развитию некоторых онкологических и сердечных заболеваний.
Следующая полезная составляющая этого лакомства — клетчатка. В попкорне ее очень много. А клетчатка, как известно, крайне благоприятно действует на пищеварительный тракт человека. Зерна также способствуют очищению кишечника и выводят канцерогены.
Кроме того, попкорн содержит углеводы, белки, витамины В1 и В2. Он улучшает обменные процессы в организме и даже способствует расщеплению жиров.
Вопреки ожиданиям, попкорн низкокалориен, а из-за большого объема он быстро заполняет желудок, утоляя чувство голода.

Не все так просто

Однако, все это касается "чистого" попкорна, а не того, что продают нам в кинотеатрах за немаленькие деньги. Там лакомство готовят с маслом, превращая его в очень калорийный и опасный продукт. Масло при нагревании образует токсичные вещества и, определенно, перекрывает все полезные свойства зерен.
Соленый попкорн задерживает водный баланс, а другие вкусовые добавки могут спровоцировать гастрит.
Женский форум1 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Еда , Видео
Читайте также