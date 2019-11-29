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Мода

Фруктовый салат: какие ингредиенты лучше не сочетать 

Yellmed 5 часов назад
Что лучше не сочетать в салате из фруктов
Фото: Yellmed
Фруктовый салат — легкий, вкусный и очень полезный десерт. Но только в том случае, если фрукты подобраны правильно. Неправильное соотношение может привести к несварению, вздутию живота и даже отравлению.
Разделяют три группы фруктов: сладкие, кисло-сладкие (нейтральные) и кислые. Яблоки, в зависимости от сорта, относятся ко всем трем группам.
К первой категории относятся бананы, груши, хурма, гуава, инжир, папайя, яблоки сладких сортов, сухофрукты. Почти все сладкие фрукты отлично сочетаются между собой.
Исключение составляют лишь протеиновая гуава и крахмалистый банан. Чтобы расщепить компоненты, из которых состоят эти фрукты, пищеварительной системе необходима кислотная и щелочная среда. Поэтому лучше всего сладкие фрукты сочетать с кислыми или кисло-сладкими.
К нейтральным фруктам относятся абрикос, персик, яблоко, манго, виноград, арбуз и дыня. Сюда же входят и ягоды: клубника, малина, земляника, голубика и черника.
Дыня и арбуз — единственные фрукты из этой категории, которые не сочетаются ни с какими-либо другими плодами. Их нужно употреблять отдельно и в небольшом количестве. Поскольку дыня тяжело поддается перевариванию, дополнительная нагрузка в виде других фруктов может вызвать процесс брожения.
Остальные дары природы из этой группы можно смело сочетать друг с другом, а также с кислыми фруктами.
Чтобы избежать неприятных последствий с пищеварением, для приготовления фруктового салата лучше использовать не более 5-6 разных фруктов.
Кислые фрукты — это лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, киви, ананас, гранат, кислые сорта яблок. Из ягод в третью группу включают вишню, смородину, ежевику, сливу и клюкву.
Чрезмерное употребление кислых фруктов негативно сказывается на пищеварительной системе: из-за повышенной кислотности может развиться язвенная болезнь. Людям, склонным к аллергии, тоже лучше ограничить употребление фруктов из этой группы и стараться не совмещать их в одном салате.
Для заправки фруктового салата лучше всего подойдут сливки или нежирная сметана. К фруктам можно добавлять орехи, семена подсолнуха, творог и различную зелень.
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Теги:
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