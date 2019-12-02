Ученые признали яблоки с пятнами опасными для здоровья

Ученые выяснили, что яблоки с пятнами и различными повреждениями крайне опасны.

Оказывается, зачастую пятна на плодах появляются из-за одного из пенициллиновых грибков.

Кроме того, когда яблоко портится, в нем образуется токсичное вредное вещество патулин, которое вызывает мутации в генах и может привести к онкологическим заболеваниям.

При этом известно, что патулин крайне опасен для развивающегося в утробе матери плода, поэтому врачи рекомендуют вообще не употреблять продукты с его содержанием во время беременности.