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«Росконтроль» назвал лучшую пшеничную муку 

Рамблер 4 часа назад
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» назвал лучших производителей российской муки.
Так, специалисты проверили шесть популярных торговых марок: Makfa, «Аладушкин», «С. Пудовъ», Мелькомбинат №3. Billa и «Рязаночка».
Проведя исследования, специалисты нашли слишком много золы в продукции «С. Пудовъ», «Аладушкин» и Billa. Кроме того, мука от Billa, «Рязаночка» и «С. Пудовъ» оказалось недостаточно белоснежной для высшего сорта. В муке «Рязаночка» и Billa оказалось слишком мало клейковины. Makfa также попала в список с замечаниями из-за недостаточной свежести продукта.
И только пшеничная мука бренда Мелькомбинат №3 не вызвала у специалистов никаких вопросов и претензий. Поэтому ее рекомендовали к покупке.
Ранее "Рамблер" сообщал, о том, каких цыплят эксперты посчитали самыми качественными на российском рынке.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Еда , Видео , Макфа
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