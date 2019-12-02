«Росконтроль» назвал лучшую пшеничную муку

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» назвал лучших производителей российской муки.

Так, специалисты проверили шесть популярных торговых марок: Makfa , «Аладушкин», «С. Пудовъ», Мелькомбинат №3. Billa и «Рязаночка».

Проведя исследования, специалисты нашли слишком много золы в продукции «С. Пудовъ», «Аладушкин» и Billa. Кроме того, мука от Billa, «Рязаночка» и «С. Пудовъ» оказалось недостаточно белоснежной для высшего сорта. В муке «Рязаночка» и Billa оказалось слишком мало клейковины. Makfa также попала в список с замечаниями из-за недостаточной свежести продукта.

И только пшеничная мука бренда Мелькомбинат №3 не вызвала у специалистов никаких вопросов и претензий. Поэтому ее рекомендовали к покупке.