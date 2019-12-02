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Продукты, у которых нет срока годности 

Рамблер 3 часа назад
Большинство россиян закупают продукты заранее, чтобы не переплачивать за них в ближайших магазинах. Случается так, что купленный йогурт может долго стоять в холодильнике и прокисает. Все потому, что у молочных продуктов очень маленький срок годности. "Рамблер" рассказывает о продуктах, которые точно можно покупать "в прок", так как они никогда не испортятся.

Мед

Еще с древних времен мед считается одним из самых полезных продуктов благодаря его антибактериальным свойствам. Он способен заживлять раны, снимать воспаления и может поддерживать иммунную систему. Этот продукт не только устойчив к бактериям, но и может сохранить свои целебные свойства на протяжении долгих лет.

Соевый соус

Конечно, срок годности у этого продукта есть, но очень большой. Так что не брезгуйте добавлять в пищу соевый соус, который вы открыли больше трех лет назад. Благодаря большому количеству соли он хранится максимально долго.

Рис

Главная опасность для рассыпчатых круп — мучные жучки. Если в крупе не завелись эти насекомые, то она может храниться очень долго. Большой срок годности у всех видов риса, кроме бурого — в нем есть масла, которые значительно уменьшают срок безопасного хранения.

Соль и сахар

Чистая соль сама по себе хранится долго, а еще ее используют для консервации. Она вытягивает всю влагу из пищи, поэтому там не заводятся бактерии. То же самое происходит и с сахаром. Главное — нужно держать их в сухом месте. У этих продуктов может измениться текстура и внешний вид, но они всегда будут годны к употреблению.
Женский форум 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Еда , Видео
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