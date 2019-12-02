Зачем я посыпаю мясо содой

У каждой хозяйки наверняка есть в запасе несколько способов применения в быту обычной пищевой соды. О том, что ее можно использовать вместо разрыхлителя, известно, наверно, всем. А я еще посыпаю содой мясо перед тем, как его приготовить.

Этому «трюку» научила меня моя бабушка, с тех пор я часто его применяю. Дело в том, что сода отлично избавляет мясо от посторонних неприятных запахов (актуально, например, для баранины), а также нейтрализует кислоту, которая содержится в мышечных волокнах, делая мясо невероятно нежным.

Делюсь секретом. Мясо надо нарезать на порционные куски (для стейков) или на кусочки (для азу, шашлыка, жаркого), важно, чтобы толщина их была не менее 1,5 -2 см. Затем посыпьте подготовленное мясо содой, стараясь равномерно распределить ее по каждому кусочку со всех сторон. После этого отправляем мясо в холодильник не менее, чем на 2 часа, а лучше на ночь.

Перед приготовлением соду с мяса тщательно смываем и хорошенько обсушиваем кусочки с помощью бумажного полотенца. Теперь можно приступать непосредственно к приготовлению мяса любым способом. Солить и перчить блюдо стоит за несколько минут до его готовности.

Кстати, бояться, что готовое блюдо будет иметь неприятный привкус соды, не стоит: продукт за то время, что находился в холодильнике, полностью вступит в химическую реакцию с мясом и никаких «побочных вкусовых эффектов» вы не почувствуете.