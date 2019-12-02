Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как избавиться от черных точек
Как избавиться от черных точек
Красота
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Любовь
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Еда
Почему женщины спят с одеялом между ног
Почему женщины спят с одеялом между ног
Психология

Зачем я посыпаю мясо содой 

Рамблер 3 часа назад
Зачем я посыпаю мясо содой
Фото: Depositphotos
У каждой хозяйки наверняка есть в запасе несколько способов применения в быту обычной пищевой соды. О том, что ее можно использовать вместо разрыхлителя, известно, наверно, всем. А я еще посыпаю содой мясо перед тем, как его приготовить.
Этому «трюку» научила меня моя бабушка, с тех пор я часто его применяю. Дело в том, что сода отлично избавляет мясо от посторонних неприятных запахов (актуально, например, для баранины), а также нейтрализует кислоту, которая содержится в мышечных волокнах, делая мясо невероятно нежным.
Делюсь секретом. Мясо надо нарезать на порционные куски (для стейков) или на кусочки (для азу, шашлыка, жаркого), важно, чтобы толщина их была не менее 1,5 -2 см. Затем посыпьте подготовленное мясо содой, стараясь равномерно распределить ее по каждому кусочку со всех сторон. После этого отправляем мясо в холодильник не менее, чем на 2 часа, а лучше на ночь.
Перед приготовлением соду с мяса тщательно смываем и хорошенько обсушиваем кусочки с помощью бумажного полотенца. Теперь можно приступать непосредственно к приготовлению мяса любым способом. Солить и перчить блюдо стоит за несколько минут до его готовности.
Кстати, бояться, что готовое блюдо будет иметь неприятный привкус соды, не стоит: продукт за то время, что находился в холодильнике, полностью вступит в химическую реакцию с мясом и никаких «побочных вкусовых эффектов» вы не почувствуете.
Видео дня. Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
Женский форум4 
Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как избавиться от черных точек
Как избавиться от черных точек
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации 1
Почему женщины спят с одеялом между ног
Почему женщины спят с одеялом между ног 75
Как пережить расставание и восстановиться
Как пережить расставание и восстановиться
Видео
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
00:27
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
Звёзды
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
00:43
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
Звёзды
«Губы дьявола»: чем грозит процедура
01:18
«Губы дьявола»: чем грозит процедура
Красота
Ошибки, которые часто делают домохозяйки
03:23
Ошибки, которые часто делают домохозяйки
Дом и сад
Подруги-шведки превратились в близняшек-Барби
05:57
Подруги-шведки превратились в близняшек-Барби
Красота
Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости
10:10
Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости
Красота Звёзды
Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
03:01
Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
Красота Звёзды
Почему Микки Рурк страстно любит русских моделей
00:29
Почему Микки Рурк страстно любит русских моделей
Звёзды
Секретный список любовников принцессы Дианы
01:44
Секретный список любовников принцессы Дианы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение