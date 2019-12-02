8 продуктов, которые люди едят из-за моды

К сожалению, мода толкает нас не только на покупку одежды или обуви, но и еды. В рекламах постоянно говорят о пользе и отличном вкусе авокадо, устриц, арахисовой пасты и других продуктов. Многие люди попадаются на подобные уловки маркетологов и покупают достаточно дорогие продукты только чтобы не отставать от других, несмотря на то, что вкус еды им может не нравится. Так что же это за продукты?

1. Сельдерей

Многим людям не нравится запах или вкус сельдерея, кто-то вообще сравнивает его с мылом. Тем не менее, есть люди, которые покупают это растение и активно используют его в приготовлении пищи. Однако, кому-то действительно вкус сельдерея нравится, а кто-то ест его из-за моды.

2. Арахисовая паста

Сейчас многие люди предпочитают арахисовую пасту варенью или сгущенному молоку. Этот тренд пришел к нам из Америки. Там в холодильнике каждой второй семьи стоит баночка арахисовой пасты. Вот и до России, кажется, дошла тенденция на нее. Несмотря на то, что паста сама по себе достаточно сухая и липкая, ее активно покупают и едят.

3. Брокколи

Брокколи — один из самых полезнейших овощей. Однако, часть покупают его лишь для того, чтобы продемонстрировать в социальных сетях свою склонность к правильному и здоровому питанию. Небольшой процент людей по-настоящему любят брокколи.

4. Авокадо

Искренний восторг насчет вкуса авокадо разделяют далеко не все люди, несмотря на пользу продукта. Тем не менее, покупают его в магазинах, чтобы не отставать от других.

5. Устрицы

Кто-то тратит деньги на устрицы в ресторанах, потому что действительно любит их, а кто-то — ради вида. Многие люди говорят, что хуже устриц не ели ничего в своей жизни, а вкус они сравнивают с рыбным желе в банке.

6. Тофу

У тофу много фанатов, особенно среди тех, кто придерживается здорового питания. Однако, этот сыр покупают также те, кому он пришелся совсем не по душе.

7. Икра

Так уж сложилось, что икра — символ финансового достатка и благополучия. Теперь, чтобы это продемонстрировать, икру покупают все, несмотря на то, что она может быть ненастоящей и невкусной.

8. Креветки

Как и икра, креветки у людей ассоциируются с кулинарными изысками. Многие люди, на самом деле их любят. А кто-то покупает ради роскоши.