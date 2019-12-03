Эксперты узнали стоимость новогоднего застолья

Эксперты выяснили, сколько россияне могут потратить на новогодний стол

Россияне планируют потратить в среднем 10 тысяч рублей на покупку продуктов для праздничного стола на Новый год-2020, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось в России в нескольких форматах: онлайн-интервью среди более 1 тысячи респондентов, через проведение сопроводительных покупок и интервью покупателей в магазинах. Изучались, в частности, намерения покупателей относительно подготовки праздничного стола и подарков, а также процесс покупки товаров для Нового года и факторов, влияющих на выбор.

"Десять тысяч рублей — такую сумму россияне в среднем тратят на покупку продуктов для новогоднего стола. В домашнем кругу этот праздник собираются отметить семь из десяти (68%) участников опроса Nielsen. И 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина, что неизменно означает оживление спроса на ряд товаров", — говорится в сообщении компании.

По данным исследования, самые популярные товары в новогодней продуктовой корзине россиян — фрукты и овощи (их покупают 93% опрошенных), сыр (89%), свежее мясо, птица и рыба (87%), мясные продукты (81%). Данные Nielsen показывают рост спроса на такие продукты в последнюю неделю месяца, а пик продаж приходится на 24-28 декабря.

"Что касается напитков, то лидером продаж в этот период является шампанское и игристые вина — 84% россиян планируют приобрести их для праздничного стола. Предновогодний декабрь — высокий сезон для целого ряда алкогольных напитков и особенно игристых: только за один этот месяц продается около 30% шампанского и 22% игристого вина от годового оборота категорий в натуральном выражении", — отмечает компания.

Вино для новогоднего стола планируют купить 59% респондентов, водку — 40%. Среди безалкогольных напитков самыми популярными являются фруктовые соки (77%), газированные напитки (50%) и минеральная вода (44%).