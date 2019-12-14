Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Пусть эти деньги спасут хотя бы тебя"
"Пусть эти деньги спасут хотя бы тебя"
Любовь
Почему кажется, что за нами следят
Почему кажется, что за нами следят
Психология
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Дети
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Звёзды

Зачем я добавляю в тесто алкоголь 

Рамблер 4 часа назад
Зачем я добавляю в тесто алкоголь
Фото: Pixabay
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читательниц. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Наверно, эта кулинарная уловка известна многим хозяйкам. Но, возможно, кому-то мой совет пригодится.
Алкоголь и в первую очередь водка незаменима при выпечке. Она прекрасно разрыхляет тесто, наполняя его воздухом. Это делает сдобу нежной и пышной, к тому же она не подгорает. Водка делает тесто пористым, что полезно в том случае, если вы готовите не на дрожжах, а на соде или пекарском порошке. Кроме того, она обеспечивает хрустящую структуру при обжаривании — это особенно актуально для таких изделий как хворост или чак-чак. А для пресного слоеного теста нет ничего лучше сухого вина.
Для аромата и насыщенного вкуса ликер, ром или коньяк можно добавить в крем, начинку или подливку, пропитать ими коржи. Такая выпечка дольше остается свежей.
Обычно алкоголь я добавляю на глаз, по опыту предельная порция — столовая ложка спирта на килограмм теста.
Таким образом, алкоголь преображает любую сдобу.
Видео дня. Картошка, которая может отравить
Женский форум 2 
Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пусть эти деньги спасут хотя бы тебя»
«Пусть эти деньги спасут хотя бы тебя» 2
Почему кажется, что за нами следят
Почему кажется, что за нами следят
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Колин Ферт разводится после 22 лет брака 1
5 секретов укладки от француженок
5 секретов укладки от француженок
Видео
Опубликовано новое видео о состоянии Заворотнюк
00:29
Опубликовано новое видео о состоянии Заворотнюк
Звёзды
«Вовремя подлизнула старичку, все просчитала»
01:05
«Вовремя подлизнула старичку, все просчитала»
Звёзды
Что связывает Киркорова с детьми Стоцкой
01:00
Что связывает Киркорова с детьми Стоцкой
Звёзды
Волочкова шокировала поклонников
00:46
Волочкова шокировала поклонников
Звёзды
Девушка похудела, чтобы стать лучше в сексе
02:18
Девушка похудела, чтобы стать лучше в сексе
Здоровье
Эксперимент, доказывающий, что свобода выбора это миф
08:55
Эксперимент, доказывающий, что свобода выбора это миф
Психология
Что нужно для лучшего плова
04:06
Что нужно для лучшего плова
Еда
Роскошная жизнь деток арабских шейхов
10:35
Роскошная жизнь деток арабских шейхов
Дети
Растения, которые надо сажать прямо сейчас
03:22
Растения, которые надо сажать прямо сейчас
Дом и сад
Игрушки с мужскими половыми органами возмутили мам
00:46
Игрушки с мужскими половыми органами возмутили мам
Дети Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение