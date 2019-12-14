Зачем я добавляю в тесто алкоголь

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Наверно, эта кулинарная уловка известна многим хозяйкам. Но, возможно, кому-то мой совет пригодится.

Алкоголь и в первую очередь водка незаменима при выпечке. Она прекрасно разрыхляет тесто, наполняя его воздухом. Это делает сдобу нежной и пышной, к тому же она не подгорает. Водка делает тесто пористым, что полезно в том случае, если вы готовите не на дрожжах, а на соде или пекарском порошке. Кроме того, она обеспечивает хрустящую структуру при обжаривании — это особенно актуально для таких изделий как хворост или чак-чак. А для пресного слоеного теста нет ничего лучше сухого вина.

Для аромата и насыщенного вкуса ликер, ром или коньяк можно добавить в крем, начинку или подливку, пропитать ими коржи. Такая выпечка дольше остается свежей.

Обычно алкоголь я добавляю на глаз, по опыту предельная порция — столовая ложка спирта на килограмм теста.

Таким образом, алкоголь преображает любую сдобу.