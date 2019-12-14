Продукты, которые вызывают у человека зависимость

Мы часто говорим, что «зависимы» от еды, которую любим и жаждем больше всего. По какой-то причине это не морковь или брокколи, а разновидности фаст-фуда, например, пицца или картофель фри. Но что, если зависимость — это не просто фраза, которую мы используем, и мы действительно можем стать зависимыми от определенных продуктов? Оказывается, это может быть именно так, и наш мозг в этом виноват. Давайте выясним, какие продукты вызывают наибольшую и наименьшую зависимость с научно обоснованной точки зрения.

Что делает нас зависимыми от определенных продуктов?

Недавнее научное наблюдение говорит о том, что у некоторых людей определенные продукты создают модели зависимости, которые наблюдаются у наркозависимых и алкоголиков, а именно неспособность прекратить есть и переедать, несмотря на негативные последствия. Пищевая зависимость также связана с принуждением и эмоциональной привязанностью.

Было подсчитано, что около 20% населения в целом, страдающих ожирением, еще более склонны проявлять привыкание к еде.

Исследования показали, что у людей, у которых проявляются симптомы пищевой зависимости, патологические паттерны в мозге идентичны тем, которые страдают от алкогольной и наркотической зависимости. Это огромная проблема, так как переедание и возникающее в результате ожирение значительно увеличивают риск возникновения широкого спектра заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, было отмечено, что это не просто пища, которая может вызвать зависимость, скорее, вы редко, если вообще когда-либо, слышали о человеке, который ест слишком много брокколи или огурцов. Как правило, это наиболее обработанные и неестественные продукты, которые вызывают состояние.

Но давайте будем более конкретными и посмотрим на результаты недавнего исследования, в котором ученые пытались установить, какие сорта пищи являются наиболее и наименее вызывающими привыкание.

10 самых влиятельных продуктов

Результаты исследования показали, что следующие продукты оказались наиболее влияющими на человека:

1. пицца (4.01)

2. шоколад (3.73)

3. чипсы (3.73)

4. печенье (3.71)

5. мороженое (3.68)

6. картофель фри (3.60)

7. чизбургеры (3.51)

8. газировка (не диетическая) (3,29)

9. торт (3,26)

10. сыр (3,22)

Обратите внимание на цифры рядом с каждым продуктом: исследователи оценили каждый по шкале от 1 до 7 от наименьшего до самого проблемного и вызывающего привыкание.

Кажется, что продукты, которые чаще всего вызывают зависимость, — это с высокой степенью переработки, с большим количеством сахара или соли и жареные. Все, перечисленные выше, кроме сыра, хорошо обработаны, и исследователи утверждают, что переработка является наиболее точным предиктором возможного привыкания. Это связано с тем, что с высокой степенью обработки — шоколад, чипсы и мороженое содержат много углеводов и сахара и очень легко и быстро усваиваются, вызывая всплески глюкозы, от которых может зависеть наш мозг.

При воздействии этих продуктов высокого риска определенные участки мозга выделяют большое количество дофамина, который заставляет нас чувствовать себя удовлетворенными и насыщенными. Очень скоро, когда уровень сахара в крови начинает падать, этот эффект хорошего самочувствия исчезает, оставляя вам чувство жажды. Некоторые люди более восприимчивы к этим выбросам гормона мозга, чем другие, и в ходе исследования 10% от общего числа 518 человек, приглашенных для участия в исследовании, были диагностированы с пищевой зависимостью.

10 наименее влиятельных продуктов

Согласно тому же исследованию, следующие продукты наименее вероятно вызвают зависимость:

1. огурцы (без соуса) (1,53)

2. морковь (1,60)

3. бобы (без соуса) (1,63)

4. яблоки (1,66)

5. коричневый рис (без соли) (1,74)

6. брокколи (1,74)

7 бананы (1.77)

8. лосось (1.84)

9. кукуруза (без масла или соли) (1.87)

10. клубника (1.88)

В отличие от предыдущего списка продуктов с сильным привыканием, ни один из этих не подвержен высокой степени переработки. Кроме того, все эти продукты, кроме лосося, содержат очень мало жиров, довольно мало соли и имеют относительно низкую гликемическую нагрузку, что резко контрастирует с первым списком. Это позволяет предположить, что эти продукты с гораздо меньшей вероятностью вызывают скачки уровня сахара в крови и, как следствие, награду за допамин, следовательно, они не вызывают привыкание.

В заключение. Вы не должны винить себя за слабую силу воли, если не можете отказаться время от времени баловаться продуктами с высоким риском. Но ограничьте их употребление и строго следите за своими пищевыми привычками.

Если вы опасаетесь, что это может повлиять на ваше здоровье, держитесь подальше от продуктов с высокой степенью переработки и выбирайте полезные, чтобы избавиться от вредной привычки, или обратитесь за профессиональной помощью, если считаете, что проблема слишком велика для самостоятельного решения.