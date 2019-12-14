Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Пусть эти деньги спасут хотя бы тебя"
"Пусть эти деньги спасут хотя бы тебя"
Любовь
Почему кажется, что за нами следят
Почему кажется, что за нами следят
Психология
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Дети
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Звёзды

Названы главные критерии качественного алкоголя 

Мир24 5 часов назад
Названы главные критерии качественного алкоголя
Фото: depositphotos.com
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как выбрать качественный алкоголь. При этом в ведомстве напомнили, что употреблять спиртные напитки нельзя детям и подросткам, беременным и кормящим женщинам, а также тем, у кого есть различные заболевания.
Отмечается, что при выборе алкоголя, в первую очередь, нужно обращать внимание на место покупки. Не рекомендуется покупать спиртное в Сети, а также в местах несанкционированной торговли. Также стоит обращать внимание на упаковку. На ней должна быть федеральная или акцизная марка. Исключения: пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха.
Кроме того в федеральной службе напомнили о бесплатном приложении для смартфона «АнтиКонтрафакт Алко». С его помощью можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.
Видео дня. Картошка, которая может отравить
Мир24: последние новости
Диетологи: Рецепты популярных салатов для новогоднего стола стоит пересмотреть Диетологи: Рецепты популярных салатов для новогоднего стола стоит пересмотреть Не испортить «Оливье»: как выбрать качественный майонез к новогоднему столу Не испортить «Оливье»: как выбрать качественный майонез к новогоднему столу Как выбрать натуральный майонез? Как выбрать натуральный майонез? 
Теги:
Еда , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пусть эти деньги спасут хотя бы тебя»
«Пусть эти деньги спасут хотя бы тебя» 2
Почему кажется, что за нами следят
Почему кажется, что за нами следят
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Колин Ферт разводится после 22 лет брака 1
5 секретов укладки от француженок
5 секретов укладки от француженок
Видео
Опубликовано новое видео о состоянии Заворотнюк
00:29
Опубликовано новое видео о состоянии Заворотнюк
Звёзды
«Вовремя подлизнула старичку, все просчитала»
01:05
«Вовремя подлизнула старичку, все просчитала»
Звёзды
Что связывает Киркорова с детьми Стоцкой
01:00
Что связывает Киркорова с детьми Стоцкой
Звёзды
Волочкова шокировала поклонников
00:46
Волочкова шокировала поклонников
Звёзды
Девушка похудела, чтобы стать лучше в сексе
02:18
Девушка похудела, чтобы стать лучше в сексе
Здоровье
Эксперимент, доказывающий, что свобода выбора это миф
08:55
Эксперимент, доказывающий, что свобода выбора это миф
Психология
Что нужно для лучшего плова
04:06
Что нужно для лучшего плова
Еда
Роскошная жизнь деток арабских шейхов
10:35
Роскошная жизнь деток арабских шейхов
Дети
Растения, которые надо сажать прямо сейчас
03:22
Растения, которые надо сажать прямо сейчас
Дом и сад
Игрушки с мужскими половыми органами возмутили мам
00:46
Игрушки с мужскими половыми органами возмутили мам
Дети Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение