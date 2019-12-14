Названы главные критерии качественного алкоголя

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как выбрать качественный алкоголь. При этом в ведомстве напомнили, что употреблять спиртные напитки нельзя детям и подросткам, беременным и кормящим женщинам, а также тем, у кого есть различные заболевания.

Отмечается, что при выборе алкоголя, в первую очередь, нужно обращать внимание на место покупки. Не рекомендуется покупать спиртное в Сети, а также в местах несанкционированной торговли. Также стоит обращать внимание на упаковку. На ней должна быть федеральная или акцизная марка. Исключения: пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха.

Кроме того в федеральной службе напомнили о бесплатном приложении для смартфона «АнтиКонтрафакт Алко». С его помощью можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.