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Какую рыбу нужно обязательно добавить в зимний рацион 

Harper’s Bazaar 24 минуты назад
Какую рыбу нужно добавить в зимний рацион
Фото: Harper’s Bazaar
Лучший источник Omega-3.

Лосось

Один из самых питательных и насыщенных полезными веществами продуктов на планете. В лососе содержатся качественные белки, а также ударная доза витамина D, B5 и B6. В ста граммах рыбы около 3.9 грамм полезных кислот омега-з, которые положительно сказываются на коже и замедляют процессы старения. Употребление лосося хорошо сказывается и на нервной системе, а это особенно важно в период сезонной хандры.

Анчоусы

14 г жиров и 25 г чистого белка на 100 грамм этой маленькой рыбки: то, что нужно для зимнего перекуса на рисовом хлебце. Анчоусы являются ценным источником ниацина, селена и других микроэлементов, в частности — кальция, если рыбешки употребляются в пищу вместе с костями. Количество омега-3 — 2,1 грамма на сотню.

Сардины

Самый известный и доступный источник омега-3 в средней полосе. Сто грамм в два раза покроют суточную потребность в витамине В12, который отвечает за хорошее настроение. Взрослое поколение не зря любило их в качестве снэка: в сардинах содержатся все вещества, которые нужны нашему организму зимой. Омега-3 в них, больше, чем в лососе: 5 грамм.

Тунец

Низкокалориен, похож по вкусу на мясо и содержит 24 грамма белка, который на 95% усваивается организмом. Тунец богат железом, магнием, фосфором, калием и селеном, а также известен своим положительным влиянием на иммунитет. Он содержит сравнительно небольшое количество омега-3, зато это компенсируется витаминами: A, D и В12.

Сельдь

Мы часто ее недооцениваем, и очень зря: правильная сельдь (замороженная и малосольная, а не консервированная) обладает очень высоким содержанием омега-3 (2,3 грамма на сто грамм), а также является одним из лучших и самых доступных источников витамина D, который восполняет нехватку солнечного света. Она богата антиоксидантами и микроэлементами: в ее состав входит кальций, фосфор, йод и магний.
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