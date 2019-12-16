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Роскачество обнаружило пестициды в органическом чае 

Rambler News Service + ещё 2 58 минут назад
В ходе исследования пестициды обнаружены в органическом чае Richman и «Мацеста», сообщили в Роскачестве. «Только 2 товара из 21 не отвечали требованиям, определяющим органическую продукцию. Речь идёт о чаях Richman (Шри-Ланка) и „Мацеста“ (Россия). Как показало исследование, и в том, и в другом товаре содержались пестициды», — говорится в сообщении. В чае Richman в небольшой концентрации содержалось вещество, в отношении которого действует Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, согласно которой оно запрещено во всем мире. В «Мацесте» эксперты обнаружили четыре пестицида, обладающие высокой токсичностью для насекомых, и умеренной — для млекопитающих, рассказали в Роскачестве. При этом оба чая были промаркированы европейским знаком сертифицированной органической продукции («Евролистом»). Эксперты выяснили, что орган по сертификации, выдавший документы «Мацесте» — Институт этической и экологической сертификации Италии (ICEA) — уже несколько лет не работает в России. «Между тем, как сообщили Роскачеству в ICEA, срок действия выданного ими сертификата закончился ещё в 2012 году. В организации также добавили, что намерены судиться с производителем, незаконно использовавшим её знак. В результате руководству ООО „Мацестинская чайная фабрика“ пришлось сменить упаковку. Таким образом ещё один производитель больше не сможет вводить потребителей в заблуждение», — отметили в Роскачестве. Производитель чая Richman выразил готовность провести корректирующие мероприятия на производстве и исправить нарушения, добавили в организации. В исследовании участвовали 24 продукта, промаркированных как органические: зерновые хлопья, продукты детского питания, крупы, макаронные изделия, чай, мука, приправы и молоко из России, Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии Франции, Нидерландов, Швеции и Шри-Ланки. Эксперты проверили их на содержание 415 различных пестицидов и 18 антибиотиков. В Роскачестве напомнили, что с 1 января 2020 года в России вступает в силу закон об органической продукции, который устанавливает определение этого понятия, а также требования к производству органической продукции и её хранению.
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