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Названы лучшие шпроты 

Lenta.ru + ещё 1 17 минут назад
Названы лучшие шпроты
Фото: Lenta.ru
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование шпрот популярных марок. В проверке приняла участие продукция брендов «5 морей», «БАРС», Gold Fish, «Главпродукт» и KAIJA (Латвия). Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Среди проверенных шпрот самые соленые — «БАРС», а меньше всего соли в образцах «5 морей» и KAIJA. В последней также оказалось втрое больше жира, чем указано в маркировке. В общей сложности все образцы выдержали проверку и могут, по словам специалистов, быть рекомендованы к покупке. Самые дорогие шпроты — KAIJA— стоят 135 рублей за банку. А самые бюджетные Gold Fish обойдутся в 91,75 рублей.
Ранее в декабре Росконтроль провел исследование крабовых палочек. По итогам тестов выяснилось, что содержание белка во всех образцах ниже, чем требует стандарт, а в образцах «А’Море» и «Санта Бремор» — меньше указанного на упаковке. К проверке рекомендовали продукцию марок «Меридиан» и «Русское море».
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Теги:
Еда , Lenta.ru
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