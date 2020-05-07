В Интернете часто можно наткнуться на гречневою диету. Так же многие специалисты часто включают ее в рацион при «сушке». И это не просто так. Диетологи говорят, что все дело в большом содержании углеводов в каше. Даже очень маленькая порция способна на долгое время утолить чувство голода. Диетологи утверждают, что так вы не только снизите количество потребляемой еды, но и намного лучше будете удерживать вес на одном уровне.

Так же врачи любят гречневою крупу за ее прекрасную способность выводить из организма все вредные шлаки и токсины. Именно поэтому ее часто дают пациентам в больнице.

Не менее важно то, что в этой крупе содержится белок, животного происхождения. Он особенно важен при похудении, так как без него мышцы просто ослабнут.

На вопрос о том, почему гречневою кашу так не любят за рубежом, специалисты отвечают: все дело в том, что в ней крайне высокое содержание клетчатки, на переваривание гречки уходит много энергии, именно поэтому она считается «тяжелым» продуктом. Но именно эта каша способна вернуть метаболизм в норму.

Но диетологи предупреждают: не стоит садиться на гречневую монодиету. За две недели такой диеты вы можете похудеть на 14 кг. Но вся проблема в том, что после возвращения к нормальному питанию вы наберете в два раза больше. Именно поэтому специалисты советуют не прибегать к таким радикальным мерам, а просто каждый день съедать по 200 грамм продукта. Так пользы будет куда больше.

Но на этом список ее полезных свойств не заканчивается. Для диабетиков каша так же играет большую роль, так как способствует снижению в организме количества сахара, содержащегося в крови.

Если употреблять ее в пищу регулярно, вы наладите работу желудочно-пешечного тракта и предотвратите образование камней в почках. При повышенном холестерине, анемии, повышенном давлении гречка так же поможет.

В общем, сложно преувеличить значимость этого продукта для организма человека.

Но бывают и такие случаи, когда гречка несет вред организму. Такое бывает очень редко, но все же иногда у человека может появится аллергия на этот продукт. В остальных случаях, каша может нанести вред только тем, что недостаточно качественно приготовлена.