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Знаменитый повар раскрыл секрет идеального картофельного пюре 

Lenta.ru и ещё 4 18 часов назад
Знаменитый австралийский повар Роб Никсон описал свой способ приготовления картофельного пюре. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Никсон начинает с того, что ставит на огонь кастрюлю с подсоленой водой. Пока она греется, чистит картофель и откладывает очистки — они потребуются позднее. Картофелины, по его словам, необходимо порезать пополам и варить 12-15 минут. Слив воду через дуршлаг, повар мнет их при помощи пресс-пюре, добавляет соль, белый перец, мягкое сливочное масло и тщательно перемешивает.
Самый важный шаг — приготовление молока. Никсон наливает его в кастрюльку, ставит на сильный огонь и добавляет в него картофельные очистки. Именно в них, по его мнению, и заключается секрет идеального пюре.
«Грейте молоко две минуты, чтобы оно пропиталось вкусом очистков», — рекомендует повар.
После этого молоко нужно отфильтровать, добавить в пюре — и можно есть.
В 2018 году британский шеф-повар Гордон Рамзи рассказал на YouTube, как приготовить идеальный гамбургер. Он считает, что главное в этом деле — правильный выбор мяса и последовательность сборки.
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