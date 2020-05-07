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Продукты от которых вам нужно отказаться ради похудения 

Gotovim-Edim.Ru 11 часов назад
От каких продуктов нужно отказаться ради похудения
Фото: Depositphotos
Вы знали, что существуют продукты, которые ускоряют набор веса? Мы расскажем, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы сбросить семь килограммов за неделю.
Сахар. Рафинированный продукт провоцирует возникновение ожирения, диабета и недуги сердца. Исключите не только употребление продукта в чистом виде, но и кушанья, в состав которых он входит: мучное, сладкое, газировка и пакетированные соки.
Белый хлеб. Он имеет высокую калорийность, к тому же вызывает гниение бактерий в кишечнике и желудке. Замените его серым или черным.
Консервированные и копченые продукты. Они содержат соль и консерванты, которые ускоряют процессы старения в организме.
Полуфабрикаты. Они богаты пищевыми добавками и усилителями вкуса. Готовьте мясо на гриле, в духовке или отваривайте. К полуфабрикатам относят колбасы, балык, сосиски и т.д.
Трансжиры. Речь идет о маргарине и спреде. Потребление таких продуктов на регулярной основе может спровоцировать аллергию и воспаления.
Как видите, список довольно прост. Откажитесь от этих продуктов и вы сможете похудеть даже без тренировок. Особенно это актуально для женщин, которые недавно родили — им нельзя заниматься спортом пару месяцев после родов.
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