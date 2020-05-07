От каких продуктов нужно отказаться ради похудения

Вы знали, что существуют продукты, которые ускоряют набор веса? Мы расскажем, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы сбросить семь килограммов за неделю.

Сахар. Рафинированный продукт провоцирует возникновение ожирения, диабета и недуги сердца. Исключите не только употребление продукта в чистом виде, но и кушанья, в состав которых он входит: мучное, сладкое, газировка и пакетированные соки.

Белый хлеб. Он имеет высокую калорийность, к тому же вызывает гниение бактерий в кишечнике и желудке. Замените его серым или черным.

Консервированные и копченые продукты. Они содержат соль и консерванты, которые ускоряют процессы старения в организме.

Полуфабрикаты. Они богаты пищевыми добавками и усилителями вкуса. Готовьте мясо на гриле, в духовке или отваривайте. К полуфабрикатам относят колбасы, балык, сосиски и т.д.

Трансжиры. Речь идет о маргарине и спреде. Потребление таких продуктов на регулярной основе может спровоцировать аллергию и воспаления.

Как видите, список довольно прост. Откажитесь от этих продуктов и вы сможете похудеть даже без тренировок. Особенно это актуально для женщин, которые недавно родили — им нельзя заниматься спортом пару месяцев после родов.