Продукты, которые могут навредить здоровью 

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Гипертония — опасное заболевание, при котором кровь оказывает слишком высокое давление на стенки сосудов.

Людям с такой болезнью нужно ограничить употребление пищи, которая может усугубить это состояние. Примером таких блюд являются полуфабрикаты, фастфуд и консервы, так как в них имеется большое содержание соли.

Не следует также налегать на жирную пищу, так как повышенное содержание жиров увеличивает риск гипертонии. Среди таких продуктов особое место занимают сало, жирное красное мясо, тропические масла.

Чтобы снизить давление следует употреблять белковую пищу, продукты с содержанием кальция, магния и клетчатки.