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Продукты, которые могут навредить здоровью 

SM News 5 часов назад
Продукты, которые могут навредить здоровью
Фото: SM News
Гипертония — опасное заболевание, при котором кровь оказывает слишком высокое давление на стенки сосудов.
Людям с такой болезнью нужно ограничить употребление пищи, которая может усугубить это состояние. Примером таких блюд являются полуфабрикаты, фастфуд и консервы, так как в них имеется большое содержание соли.
Не следует также налегать на жирную пищу, так как повышенное содержание жиров увеличивает риск гипертонии. Среди таких продуктов особое место занимают сало, жирное красное мясо, тропические масла.
Чтобы снизить давление следует употреблять белковую пищу, продукты с содержанием кальция, магния и клетчатки.
Рекомендуется внести в обязательный рацион:
  • мясо птицы
  • рыбу
  • фасоль содержит необходимые организму микроэлементы в большом количестве: кальций, магний, калий
  • свежие овощи и фрукты
  • вареный картофель
  • нежирное молоко и молочные продукты
  • растительное масло
  • в брокколи содержатся минералы, способствующие кровообращению
  • свекольный сок помогает расширить сосуды, облегчая ток крови
  • гранатовый сок
  • темный шоколад способствует повышению эластичности сосудов
  • бананы содержат калий, который очень полезен для сердца и сосудов.
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