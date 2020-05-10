Самая опасная еда в мире 

Любители отведать чего-нибудь необычного за рубежом, могут подвергнуть себя опасности при заказе какого-нибудь экзотического блюда. "Рамблер" приводит самую опасную для употребления пищу, которая ежегодно уносит человеческие жизни.

Новогодний суп о-дзони

Вопреки расхожему мнению рыба фугу, хоть и славится содержащимся во внутренних органах яде, который парализует мышцы человека и приводит к остановке дыхания, не является самым опасным японским блюдом.

Wikipedia

От новогоднего супа о-дзони умирает где-то по 10 человек в год из-за того, что основной компонент блюда — горячие и клейкие колобки моти из рисовой муки, иногда застревающие в горле.

Кровавые моллюски

Довольно популярное азиатское блюдо, в частности, его любят в Китае. Название моллюски получили из-за имеющегося в них высокого количества гемоглобина, придающего им ярко-красный цвет.

VN014_Mussels

Эти моллюски содержат различную вирусную и бактериальную инфекцию: гепатит A и E, брюшной тиф, дизентерия и прочим может окончится употребление их в пищу. Из-за этого продукт запрещен для импорта во многих странах.

В 1988 году в Шанхае зафиксирована вспышка гепатита А: около 300 человек заразились вирусом из-за моллюсков, погиб 31 человек. По статистике, порядка 15% людей, рискнувших съесть кровавых моллюсков, заражают себя одним из опасных заболеваний.

Аки / Блигия вкусная

Плодовое дерево произрастает в странах Карибского бассейна, в частности, на Ямайке. Употреблять в пищу можно только спелый плод без семян.

Rik Schuiling / TropCrop — Tropical Crops Services

Незрелая аки или ее черные семена содержат гипоглицин А и В, который, попадая в человеческий организм, превращается в смертельно опасный яд, вызывающий ямайскую рвотную болезнь. Бывали случаи, когда данное заболевание приводило людей к сильному обезвоживанию и смерти.

Согласно статистике, в 2011 году было выявлено 35 случаев отравления экзотическим фруктом.

Саннакчи

Опасность традиционного корейского блюда заключается в том, что клиенту подают живого осьминога, который еще шевелится на тарелке. Присоски на щупальцах моллюска хватаются за все, что возможно, что может привести к летальному исходу.

LWYang

Человеку необходимо тщательно пережевывать осьминога, в противном случае поедание такой пищи может закончится удушьем. По статистике, около 6 человек в год умирают от столь неудачного обеда.

Кассава / маниок съедобный

Употребляют корнеплод в отварном или обжаренном виде. Сырой маниок содержит высокую концентрацию линамарина, который, превращаясь в цианид, способен убить человека.

David Monniaux

Летальные исходы от употребления сырого корнеплода случаются регулярно. Например, в 2005 году после перекуса кассавой умерли 27 филиппинских школьников.