Муж Гузеевой рассказал о проверке еды для Путина

Бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров , рассказал, как едва попадает на стол президента России.

Все продукты, поступающие на кухню Кремля, проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны (ФСО) или в присутствии санитарного врача.

Случалось так, что иногда продукты не соответствовали стандартам. В таких случаях приходилось отказываться от них и вносить корректировки в меню.

«Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях»,

— добавил Игорь Бухаров.