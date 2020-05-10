Муж Гузеевой рассказал о проверке еды для Путина

Бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, рассказал, как едва попадает на стол президента России.
Все продукты, поступающие на кухню Кремля, проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны (ФСО) или в присутствии санитарного врача.
Случалось так, что иногда продукты не соответствовали стандартам. В таких случаях приходилось отказываться от них и вносить корректировки в меню.
«Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях»,
— добавил Игорь Бухаров.
Между прочим, сам ресторатор дома не готовит. За него это делает жена Лариса Гузеева. Своими кулинарными достижениями она делится на странице в Инстаграм.