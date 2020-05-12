Безопасно ли разогревать пищу в контейнерах

Врачи из США объяснили, почему для разогрева еды лучше использовать стеклянную тару вместо пластиковой. Об этом пишет La Vanguardia.

Специалисты Американского онкологического общества пояснили, что пластик не является единым однородным веществом. То есть, контейнеры из этого материала могут содержать совершенно разные вещества.

По данным агентства здравоохранения США, существует два таких опасных вещества: бисфенол А (более известный как БФА) и диоксины, которые вредны при контакте с теплом.

Было зафиксировано, что подогрев пищи в некоторой пластиковой посуде плохо влияет на гормональный фон.

Специалисты отметили, что на предназначенной для этих целей таре должно быть указано, что она действительно подходит для нагрева. Однако и это не повод расслабляться, считают американские медики.

Так, некоторые якобы безопасные заменители БФА на самом деле могут оказывать неблагоприятное влияние на организм.

Учитывая такую неопределенность, специалисты рекомендуют использовать для разогрева пищи стекло. В безопасности этого материала сомневаться не приходится.

Источник: La Vanguardia